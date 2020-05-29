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Военно-промышленный курьер

Стали известны причастные к подрыву турецкой колонны в Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военный патруль Турции подорвался в Идлибе на самодельном взрывном устройстве, установленном боевиками группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещено в РФ), сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам, террористы привели взрывное устройство в действие, когда турецкие военные продвигались вблизи склада боеприпасов боевиков.

В результате теракта погиб один военный ВС Турции. Инцидент произошел на трассе М-4 в Идлибе.

Ранее в МИД России заявили, что террористы в идлибской зоне деэскалации в Сирии наращивают боевой потенциал.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
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