В АО "Авиастар-СП" испытан на герметичность очередной самолет Ил-76МД-90А

ЦАМТО, 28 мая. "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК под управлением ГК Ростех) успешно завершил испытания на герметичность очередного серийного транспортного самолета Ил-76МД-90А, строящегося по производственной программе 2020 года.

"Специалисты предприятия выполнили испытание нового транспортника воздухом под определенным давлением согласно последовательности и установленному времени, – уточнил заместитель начальника производства Вячеслав Логинов. – Все параметры выдержаны точно".

Далее воздушному судну предстоит пройти процедуру "дождевания" или проверки на влагозащищенность. Такая проверка проводится посредством имитации дождевых осадков определенной интенсивности при помощи специальной установки. Каждый отсек фюзеляжа испытывается отдельно. Цель – определение мест возможного проникновения влаги внутрь фюзеляжа, составных частей планера, определение застойных зон скопления влаги и эффективности дренажных отверстий.

После дождевания машина будет передана в производство окончательной сборки предприятия для последующих испытаний.

Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76. Разработчик – "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина". Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и "стеклянная" кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Авиастар-СП".