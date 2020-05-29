Балтийский флот обеспечивает заводские ходовые испытания большого десантного корабля "Петр Моргунов"

ЦАМТО, 28 мая. Боевые корабли, суда вспомогательного флота, морская авиация и береговые войска Балтийского флота обеспечивают заводские ходовые испытания БДК "Петр Моргунов", построенного на ПСЗ "Янтарь" в Калининграде.

Во время испытаний в главной базе флота – Балтийске – в десантный отсек корабля, через аппарели БДК проводилась загрузка и выгрузка различных видов бронетехники (танки, бронетранспортеры и др.), личного состава соединения морской пехоты и 11-го армейского корпуса Балтийского флота.

В ходе испытательных выходов в море боевые корабли и суда обеспечивают проведение артиллерийских стрельб экипажем БДК в районах боевой подготовки Балтийского флота, а самолеты и вертолеты морской авиации проводят облет радиотехнических средств корабля.

Корабли проекта 11711 способны принять на борт до 13 ед. тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспортеров, а также личный состав десантно-штурмовых подразделений, сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).