Роскосмос разработает спутники предупреждения об астероидной опасности

Вместе с тем там отметили, что вероятность столкновения Земли в обозримом будущем с космическим объектом, которое может повлечь катастрофические последствия, оценивается как ничтожно малая

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Роскосмос планирует создать в рамках системы мониторинга околоземного пространства "Млечный путь" группировку спутников предупреждения об астероидно-кометной опасности. Об этом сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"В рамках системы предусматривается создание отдельного специализированного сегмента мониторинга астероидно-кометной опасности", - сказал Блошенко.

В то же время исполнительный директор отметил, что вероятность столкновения Земли в обозримом будущем с космическим объектом, которое может повлечь катастрофические для человечества последствия, оценивается как ничтожно малая.

Блошенко уточнил, что наиболее опасным считается астероид 1950DA, диаметр которого составляет около 1,3 км. Расчетная дата наибольшего приближения 1950DA к Земле - 16 марта 2880 года, вероятность столкновения 1950DA с Землей оценивается как 1 к 4000. "До 2880 года даже при существующем уровне технических возможностей мы будем наблюдать астероид свыше 800 раз, сможем уточнить параметры его орбиты с учетом ее динамики и при необходимости - принять меры", - сказал специалист.

Система "Млечный путь" станет развитием российской Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Система получит космическую группировку, в которую войдут спецспутники мониторинга космического мусора, аппараты программы "Сфера" с допборудованием. Будет существенно расширен наземный сегмент - число телескопов увеличится с 36 до 65.