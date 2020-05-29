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Российская газета

Минобороны получило партию модернизированных минометов "Сани"

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Минометный комплекс 2С12А
Минометный комплекс 2С12А.
Источник изображения: rg.ru / Алексей Брусилов

Партия модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А "Сани" отправлена Минобороны РФ с ЦНИИ "Буревестник".

Как рассказали на предприятии, в состав комплекса входят 120-мм миномет 2Б11, колесный ход и транспортная машина на базе автомобиля Урал-43206. Максимальная дальность стрельбы из миномета превышает 7 км, прицельная скорострельность - 15 выстрелов в минуту, время перевода из походного положения в боевое и обратно - не более 3 минут.

"Сани" стреляют осколочно-фугасными минами всех модификаций от любых 120-мм минометных систем. Кроме того, миномет может применять дымовые, осветительные и зажигательные мины, а также комплекс управляемого вооружения "Грань".

Минометный комплекс "Сани" предназначен для уничтожения навесным огнем живой силы и огневых средств противника, которые расположены как на открытой местности, так и в укрытиях полевого типа, на обратных скатах высот и в глубоких ущельях.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С12 Сани
КМ-8 Грань
Урал-4320
Компании
Буревестник
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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