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ЦАМТО

На Севмаше ведется масштабная модернизация кузнечно-термического цеха

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В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.
В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.
Источник изображения: Александр Емельяненков/РГ

ЦАМТО, 28 мая. Масштабная модернизация ведется в кузнечно-термическом цехе Севмаша, где изготавливаются поковки и проходят термическую обработку детали будущих атомных подводных лодок. В процессе обновления здесь заменят основное оборудование.

Кузнечно-термический цех Севмаша модернизируется по федеральной целевой программе техперевооружения предприятия. За два года здесь смонтировано 12 новых электропечей. В прошлом году на участке термообработки была установлена новая шахтная печь, необходимая для обработки крупногабаритных изделий из титановых сплавов, смонтированы два электромостовых крана грузоподъемность 20 и 10 т.

В настоящее время в цехе идет переоборудование кузнечно-прессового участка. Проведена замена двух ковочных манипуляторов грузоподъемностью 2,5 т и 5 т с полным комплексом строительно-монтажных работ. Модернизированы десять печей для нагрева металла и заключен контракт на замену еще шести нагревательных печей.

Такая глобальная замена оборудования в кузнечно-термическом цехе не проводилась более 60 лет. В этом году также планируется приобрести автоматизированную электрическую печь для термической обработки и деталей из титановых сплавов для атомных подводных лодок. Работа вакуумной печи позволит повысить производительность труда и уменьшить сроки изготовления деталей, для безусловного выполнения производственной программы предприятия.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".

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