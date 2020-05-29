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ЦАМТО

В Японии отложили изыскательские работы по выбору места размещения системы ПРО Aegis Ashore

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Aegis Ashore
Американская наземная система противоракетной обороны Aegis Ashore.
Источник изображения: © AFP 2018 / Daniel Mihailescu

ЦАМТО, 28 мая. Подготовительные работы на севере основного японского острова Хонсю для выбора подходящего места размещения наземной системы ПРО Aegis Ashore отложены из-за коронавируса, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал NHK.

Как отмечает агентство, исследовательские работы должны были охватить около 20 мест на севере Хонсю, которые рассматриваются как возможные точки для размещения Aegis Ashore. Первоначально планировалось разместить одну из двух систем на полигоне Арая в городе Акита одноименной префектуры, но из-за обнаруженных небрежностей в проведении исследования, а также из-за близости жилых кварталов и протестов населения, министерство обороны рассматривает вариант размещения ПРО и в других местах. При этом правительство подчеркивает, что об окончательном отказе от размещения в Арая речь не идет. Префектура Акита считается наиболее предпочтительным местом размещения системы наземной ПРО, так как при дислокации здесь и в юго-восточной префектуре Ямагути комплексы смогут покрыть всю территорию страны.

"РИА Новости" сообщает, что повторное исследование должно было завершиться в конце мая, но из-за распространения коронавируса и принятых в этой связи мер, подрядчик был вынужден сократить объем запланированных работ. Предположительно, задержка составит один месяц. Как отмечает телеканал, это уже третья задержка по срокам окончания работ.

Как напоминает агентство, в 2017 году в связи с пусками баллистических ракет Северной Кореей Япония приняла решение о размещении на своей территории двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Они должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Каждая установка обойдется Японии в 100 млрд. иен (около 900 млн. долл.). Россия неоднократно высказывала свою озабоченность этим решением. Япония, в свою очередь, настаивает на том, что эта мера не направлена против России, а должна обеспечить безопасность Японии от возможного нападения со стороны КНДР.

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