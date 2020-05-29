ВВС Анголы получили УБС K-8 "Каракорум" китайского производства

ЦАМТО, 28 мая. ВВС Анголы находятся в процессе приемки новых учебно-тренировочных / легких ударных самолетов K-8 "Каракорум" (также известны как JL-8) производства компании Hongdu Aviation Industry Group (HAIG).

Как сообщил 23 мая на своей странице в Twitter обозреватель Asian Military Review Алан Уорнс, на текущий момент ВВС Анголы получили 6 самолетов. Еще шесть должны быть доставлены в 2020 году. На своей странице А.Уорнс разместил фото одного из самолетов первой партии с с.н. 1-65, предоставленное China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC).

Как сообщал ЦАМТО, о продаже K-8 ВВС Анголы впервые стало известно в марте 2019 года после публикации в социальных сетях фотографии посещения президентом китайской корпорации AVIC (Aviation Industry Corporation of China) Ло Ронхуай (Luo Ronghuai) предприятия HAIG, в ходе которого на заднем плане был идентифицирован K-8 с обозначениями ВВС Анголы на хвосте.

По данным Scramble Magazine, ВВС Анголы разместили заказ на четыре K-8 "Каракорум" с опционом на поставку еще четырех в 2018 году. Предположительно, стоимость этих самолетов составила около 52 млн. долл., включая запасные части, логистику и услуги обучения. Судя по сообщению А.Уорнса, заказ был увеличен до 12 самолетов.

K-8, вероятно, будут использоваться для подготовки пилотов недавно приобретенных модернизированных Су-30К (ранее эксплуатировались ВВС Индии) и Су-27. Они также могут применяться в качестве легкого штурмовика, дополняя L-39C.

Реактивный K-8 был разработан китайской China Nanchang Aircraft Manufacturing Corporation (впоследствии переименована в Hongdu Aviation Industry Group). Самолет также производится пакистанской Pakistan Aeronautical Complex.

K-8 оборудуется двигателем АИ-25ТЛК украинского и WS-11 (клон АИ-25ТЛК) китайского производства. Максимальная скорость составляет 800 км/ч. Некоторые экспортные модели также оснащаются двигателем TFE731-2A.

Максимальный взлетный вес K-8 – 4470 кг, максимальная дальность полета – 2200 км, практический потолок – 13600 м. Экспортные версии, как правило, лучше оснащены, чем модели, эксплуатирующиеся в Китае (JL-8), включая такие компоненты, как катапультируемые кресла Martin Baker, "стеклянная кабина" с коллиматорным индикатором и многофункциональными дисплеями, возможность нести на пяти точках подвески ракеты PL-5E / PL-7 класса "воздух-воздух", кассетные бомбы BL755, неуправляемые авиабомбы, блоки орудий с НАР и 23-мм пушку.

K-8 был заказан несколькими африканским странам, включая Египет (118 ед.), Замбию (8 ед.), Зимбабве (11 ед.), Танзанию (6 ед.), Судан (12 ед.), Гану (4 ед.) и Намибию (12 ед.). Фактически, на страны Африки приходится большая часть экспорта этих недорогих самолетов.