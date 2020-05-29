Войти
ЦАМТО

Казанский авиазавод реализует масштабную программу техперевооружения и выполняет ГОЗ

565
0
0
Олег Бочаров
Олег Бочаров на церемонии выкатки дальнего ракетоносца Ту-22М3М.
Источник изображения: realnoevremya.ru

ЦАМТО, 28 мая. Замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров и генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь 27 мая с рабочим визитом посетили Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова – филиал ПАО "Туполев" (в составе ПАО "ОАК" под управлением ГК Ростех).

В рамках визита генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов проинформировал гостей об исполнении производственных контрактов.

Олег Бочаров и Юрий Слюсарь ознакомились с ходом работ по программе возобновления производства глубокомодернизированных ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160М, ремонту и модернизации строевых самолетов Ту-160, программе испытаний второго опытного глубокомодернизированного Ту-22М3М.

Замминистра и глава ОАК также посетили цеха, оснащенные новым высокотехнологичным оборудованием отечественного производства, объекты капитального строительства, в частности, корпус агрегатной и окончательной сборки и корпус конструкторско-инженерного центра, ознакомились с реконструкцией летно-испытательной базы, в рамках которой ведется строительство нового топливо-заправочного комплекса.

Кроме того, состоялась встреча в Доме правительства Республики Татарстан, в ходе которой Олег Бочаров и Юрий Слюсарь обсудили с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым вопросы развития авиационной промышленности, а также первоочередные меры по поддержке отечественного авиастроения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
Туполев
Персоны
Конюхов Александр
Слюсарь Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
06.03.2020
Юрий Борисов проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа на КАЗ им. С.П.Горбунова
21.01.2020
Положение на Казанском авиационном заводе
17.11.2017
17-й «Белый Лебедь» России: в Казани достроили новый Ту-160
04.07.2016
"Каждый новый руководитель "Туполева" и КАЗа чувствует себя временщиком"
09.06.2016
Переворот в "Туполеве": Юрий Слюсарь "ссылает" Николая Савицких в Казань?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.05 11:17
  • 5
Смерть и наследство КБ: как найти потерянную конструкторскую документацию?
  • 29.05 11:13
  • 14
Генерал ВС Польши прокомментировал слова политика о «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»
  • 29.05 10:49
  • 10
Российский экономике нужно уходить от "нефтяной иглы", заявил Борисов
  • 29.05 10:09
  • 82
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 29.05 09:36
  • 3
Россия начала производство космического корабля «Арго»
  • 29.05 07:25
  • 24
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 29.05 04:53
  • 49
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 29.05 01:01
  • 6
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 28.05 23:27
  • 3
Американские читатели о новом российском бомбардировщике: все равно на выходе получится воздушный змей
  • 28.05 21:15
  • 6
План восстановления экономики РФ будет представлен на одобрение Путину 1 июня - вице-премьер Борисов
  • 28.05 19:47
  • 18
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 28.05 19:35
  • 3
The Washington Post (США): баланс сил в Ливии меняется, а судьбу страны контролируют Турция и Россия
  • 28.05 15:53
  • 5
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 28.05 13:21
  • 1
ПАК ДА станет легче, быстрее и малозаметнее
  • 28.05 00:16
  • 3
Эксперт оценил данные о начале строительства первого ПАК ДА