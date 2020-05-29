Казанский авиазавод реализует масштабную программу техперевооружения и выполняет ГОЗ

ЦАМТО, 28 мая. Замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров и генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь 27 мая с рабочим визитом посетили Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова – филиал ПАО "Туполев" (в составе ПАО "ОАК" под управлением ГК Ростех).

В рамках визита генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов проинформировал гостей об исполнении производственных контрактов.

Олег Бочаров и Юрий Слюсарь ознакомились с ходом работ по программе возобновления производства глубокомодернизированных ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160М, ремонту и модернизации строевых самолетов Ту-160, программе испытаний второго опытного глубокомодернизированного Ту-22М3М.

Замминистра и глава ОАК также посетили цеха, оснащенные новым высокотехнологичным оборудованием отечественного производства, объекты капитального строительства, в частности, корпус агрегатной и окончательной сборки и корпус конструкторско-инженерного центра, ознакомились с реконструкцией летно-испытательной базы, в рамках которой ведется строительство нового топливо-заправочного комплекса.

Кроме того, состоялась встреча в Доме правительства Республики Татарстан, в ходе которой Олег Бочаров и Юрий Слюсарь обсудили с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым вопросы развития авиационной промышленности, а также первоочередные меры по поддержке отечественного авиастроения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".