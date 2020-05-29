В Норвегию поступила новая партия F-35 в «северной модификации»

Источник изображения: Твиттер/Luftforsvaret (ВВС Норвегии)

Очередную партию истребителей F-35 «северной модификации» получила Норвегия. Речь идёт об истребителях пятого поколения, которые приземлились на военной базе Эрланд после более чем 10-часового перелёта из США. В Соединённых Штатах отмечают, что полёт трёх истребителей прошёл в штатном режиме.

Эти истребители относят к упомянутой «северной модификации» после того, как в них стали вносить определённые изменения в связи с проблемами, обнаружившимися при эксплуатации в северных широтах. Проблемы возникали при приземлении F-35 на ВВП аэродромов с низкими температурами в осенне-зимние периоды. Связаны они с тем, что тормозной трек самолёта был существенно выше, чем в тех случаях, когда приземление осуществлялось на аэродромах, далёких от северных широт. Чтобы уменьшить длину пробега, перед приземлением ВПП норвежцы стали обрабатывать специальным составом, но в итоге это стали связывать с увеличением степени износа материала колёс шасси F-35.

Данные о такого рода проблемах передали производителю, и тот, после детального изучения, решил «специально для северного варианта истребителей» изменить состав материала колёс шасси, чтобы компенсировать увеличение длины пробега. Проблема состояла ещё и в том, что нельзя было просто создать материал с увеличенной силой трения, ведь в таком случае он «воровал» бы энергию при разбеге самолёта. Какие конкретно изменения были внесены, в «Локхид Мартин», по понятным причинам, не сообщают.

Источник изображения: Твиттер/Luftforsvaret (ВВС Норвегии)

Источник изображения: Твиттер/Luftforsvaret (ВВС Норвегии)

По последним сведениям, Норвегия получит все законтрактованные истребители 5-го поколения к 2025 году. Первая пара F-35 для норвежских королевских ВВС была передана в конце 2015 года. Тогда же норвежские лётчики приступили к тренировочным полётам на территории США под контролем американских инструкторов.

Аналогичные истребители ("северной модификации") США стали использовать и на своих базах на Аляске.