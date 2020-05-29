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Военное обозрение

В Китае вызвала возмущение дозаправка самолёта-разведчика ВВС США над Тайваньским проливом

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Источник изображения: topwar.ru

В Китае вызвал возмущение факт появления американского самолёта-топливозаправщика над Тайваньским проливом. Речь идёт о проливе, восточным берегом которого является остров Тайвань, а западным – КНР, считающая Тайвань неотъемлемой частью Китая.

Стало известно, что воздушный танкер KC-135 оказался над водами Тайваньского пролива с целью осуществления дозаправки стратегического самолёта воздушной разведки ВВС США «Боинг» RC-135. По последним данным, RC-135 осуществлял разведку в упомянутом проливе, а также в водах Южно-Китайского моря, наблюдая за действиями кораблей китайского военно-морского флота.

Китайская реакция не заставила себя ждать. Отмечается, что «вместо того, чтобы сосредоточиться на борьбе с эпидемий, Вашингтон по-прежнему занимается провокациями в тысячах километров от своих границ». Добавляется, что время осуществления воздушной разведки у китайских границ становится всё более продолжительным, а потому США уже решили использовать вариант с дозаправкой авиаразведчиков.

Источник изображения: topwar.ru

Возмущение Китая связано в первую очередь с тем, что Пекин считает Тайваньский пролив фактически внутренним водоёмом КНР, так как к территории КНР относит, как уже было сказано, и сам остров Тайвань.

Стоит отметить, что появление средств авиации США в Тайваньском проливе, судя по всему, является частью той же американской программы, в рамках которой на днях американские самолёты пролетели в воздушном пространстве между Курильскими островами, направившись в Охотское море.

В Китае появление самолётов ВВС США над водами Тайваньского пролива назвали попыткой навязать свою гегемонию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С какой конкретно базы поднимался в воздух американский самолёт-заправщик, не сообщается.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
KC-135
Компании
Boeing
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