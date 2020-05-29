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ТАСС

Россия в 2027 году запустит первый спутник системы мониторинга космического мусора

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Космический мусор
Космический мусор.
Источник изображения: © Depositphotos / JohanSwanepoel

Такие аппараты войдут в систему "Млечный путь"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Запуск первого российского специализированного спутника для космического сегмента контроля за мусором в околоземном пространстве ожидается в 2027 году. Такие аппараты войдут в систему "Млечный путь", сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

По его словам, в обновленной российской Автоматизированной системе предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), которая получит название "Млечный путь", к 2025 году будет работать 65 телескопов (сейчас их 36). Однако, добавил специалист, оптические наземные средства мониторинга зависят от состояния атмосферы и не имеют глобального охвата.

"Следовательно, в целях достижения максимально возможной эффективности обнаружения и наблюдения космических объектов в составе системы будет предусмотрен космический сегмент, который будет включать в себя группировку специализированных космических аппаратов мониторинга околоземного пространства. Запуск первого космического аппарата в составе космического сегмента системы запланирован на горизонте 2027 года", - сказал специалист.

Создание перспективных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с установкой дополнительной аппаратуры мониторинга околоземного пространства также планируется в программе "Сфера", сообщил Блошенко. Кроме того, в рамках "Млечного пути" Роскосмос рассчитывает поставить экспериментальную оптическую аппаратуру на борту МКС.

Блошенко уточнил, что при развитии АСПОС ОКП будут задействованы элементы искусственного интеллекта. Это позволит увеличить число обрабатываемых измерений в пять раз - до 1 млн измерений в сутки, это кратно уменьшит погрешность прогноза сближений искусственных объектов на орбите.

По его словам, за последние десятилетия в околоземном пространстве скопилось огромное количество объектов искусственного происхождения, включающих в себя функционирующие космические аппараты и космический мусор - прекратившие работу спутники, верхние ступени ракет-носителей, разгонные блоки, фрагменты разрушившихся перечисленных космических средств. В настоящее время российская система контроля наблюдает более 22 000 относительно крупных космических объектов. Однако существует огромное количество мелкого космического мусора - свыше 600 000 фрагментов размером от 1 см до 10 см. Столкновение с фрагментами космического мусора может повредить или вывести из строя любой космический аппарат или ракетную технику.

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