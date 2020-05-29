На Камчатке комплексы С-400 выполнили электронные пуски ракет

На Камчатке подразделения противовоздушной обороны провели тактическое учение по отражению воздушного нападения условного противника.

Во время него расчеты ПВО отразили удар с воздуха со штатной дежурной позиции, откуда произвели электронные пуски ракет.

"При перемещении ЗРК С-400 на запасные позиции их прикрытие осуществляли расчеты ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-1с", которые поразили условную низколетящую цель", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Кроме того, следуя в новый позиционный район, колонна преодолела "зараженные" участки местности, а ее охрана отразила нападение разведывательно-диверсионной группы противника.

В тренировке принимали участие свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.

Юлия Гарднер