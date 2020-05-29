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Российская газета

На Камчатке комплексы С-400 выполнили электронные пуски ракет

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ПВО С-400 "Триумф"
ПВО С-400 "Триумф".
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

На Камчатке подразделения противовоздушной обороны провели тактическое учение по отражению воздушного нападения условного противника.

Во время него расчеты ПВО отразили удар с воздуха со штатной дежурной позиции, откуда произвели электронные пуски ракет.

"При перемещении ЗРК С-400 на запасные позиции их прикрытие осуществляли расчеты ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-1с", которые поразили условную низколетящую цель", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Кроме того, следуя в новый позиционный район, колонна преодолела "зараженные" участки местности, а ее охрана отразила нападение разведывательно-диверсионной группы противника.

В тренировке принимали участие свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
Военные учения
ТОФ
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