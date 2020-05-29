Источник сообщил о замене NASA астронавта в экипаже «Союза»

Астронавт NASA Кэтлин Рубинс заменит Стивена Боуэна в качестве члена экипажа пилотируемого корабля «Союзе МС-17», который должен отправиться к Международной космической станции (МКС) в октябре. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в в ракетно-космической отрасли.

«В экипаже «Союза МС-17» NASA произвело замену Боуэна на Рубинс», — сказал собеседник агентства, не уточнив причину замены.

При этом официально состав экипажа пилотируемого корабля не объявлен, а его утверждение ожидается в ближайшее время, рассказал ранее начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Изначально женщина-космонавт была выбрана для полета на «Союзе МС-18» в апреле 2021 года, а Боуэн должен был полететь в октябре этого года. Вместе с Рубинс членами экспедиции к МКС должны стать россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а ее дублером, по словам источника, выбран астронавт Марк Ванде Хай.

В 2019 году между NASA и «Роскосмосом» велись переговоры о предоставлении двух мест на корабле для американских астронавтов. 12 мая стороны заключили договоренность о покупке места для американского астронавта на корабле «Союз» за $90 млн.

В настоящей момент на борту МКС находятся члены 63-й длительной экспедиции в составе космонавтов «Роскосмоса» Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди. Они отправились на орбиту 9 апреля.

В 2011 году NASA прекратило собственные пилотируемые полеты после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования Space Shuttle. Американцев на МКС доставляли российские корабли «Союз». К настоящему времени американцы разработали еще два пилотируемых корабля — Crew Dragon от SpaceX и Starliner от Boeing.

27 мая глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал отправку американских космонавтов в космос на российских кораблях «унизительным».