Трамп заявил, что вернется 30 мая на запуск Crew Dragon

Старт космического корабля был перенесен из-за погодных условий

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что вернется 30 мая на запуск космического корабля Crew Dragon на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида). Соответствующую запись глава Белого дома разместил в среду в Twitter.

"Спасибо NASA и [компании] SpaceX за их усердную работу и лидерство. Жду с нетерпением возвращения к вам в субботу", - отметил Трамп.

Старт космического корабля Crew Dragon был отложен в среду из-за погодных условий. Следующая попытка запуска будет предпринята 30 мая в 15:22 по времени восточного побережья США (22:22 мск).

Как сообщил в среду портал Space.com, если по какой-то причине запуск будет отменен вторично, еще одна попытка может быть предпринята 31 мая в 15:00 (22:00 мск). "Окно старта открывается в тот момент, когда Международная космическая станция находится в определенной точке орбиты", - пояснил Space.com.