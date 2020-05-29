Войти
ТАСС

Трамп заявил, что вернется 30 мая на запуск Crew Dragon

397
0
0
Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Старт космического корабля был перенесен из-за погодных условий

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что вернется 30 мая на запуск космического корабля Crew Dragon на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида). Соответствующую запись глава Белого дома разместил в среду в Twitter.

"Спасибо NASA и [компании] SpaceX за их усердную работу и лидерство. Жду с нетерпением возвращения к вам в субботу", - отметил Трамп.

Старт космического корабля Crew Dragon был отложен в среду из-за погодных условий. Следующая попытка запуска будет предпринята 30 мая в 15:22 по времени восточного побережья США (22:22 мск).

Как сообщил в среду портал Space.com, если по какой-то причине запуск будет отменен вторично, еще одна попытка может быть предпринята 31 мая в 15:00 (22:00 мск). "Окно старта открывается в тот момент, когда Международная космическая станция находится в определенной точке орбиты", - пояснил Space.com.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
МКС
Похожие новости
04.03.2019
Трамп поздравил SpaceX с успешным запуском космического корабля к МКС
08.02.2018
Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР
10.10.2017
"Летим на Луну, на Марс, а потом и дальше"
28.09.2017
С протянутой рукой
01.08.2017
Вверх-вниз
09.01.2017
Американская и сверхтяжелая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.05 11:17
  • 5
Смерть и наследство КБ: как найти потерянную конструкторскую документацию?
  • 29.05 11:13
  • 14
Генерал ВС Польши прокомментировал слова политика о «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»
  • 29.05 10:49
  • 10
Российский экономике нужно уходить от "нефтяной иглы", заявил Борисов
  • 29.05 10:09
  • 82
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 29.05 09:36
  • 3
Россия начала производство космического корабля «Арго»
  • 29.05 07:25
  • 24
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 29.05 04:53
  • 49
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 29.05 01:01
  • 6
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 28.05 23:27
  • 3
Американские читатели о новом российском бомбардировщике: все равно на выходе получится воздушный змей
  • 28.05 21:15
  • 6
План восстановления экономики РФ будет представлен на одобрение Путину 1 июня - вице-премьер Борисов
  • 28.05 19:47
  • 18
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 28.05 19:35
  • 3
The Washington Post (США): баланс сил в Ливии меняется, а судьбу страны контролируют Турция и Россия
  • 28.05 15:53
  • 5
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 28.05 13:21
  • 1
ПАК ДА станет легче, быстрее и малозаметнее
  • 28.05 00:16
  • 3
Эксперт оценил данные о начале строительства первого ПАК ДА