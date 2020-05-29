Важней всего: как погода помешала амбициозным планам Илона Маска

Следующий старт пилотируемого корабля Сrew Dragon должен состояться 30 мая

Запуск разработанного компанией Space X космического корабля на МКС перенесен из-за плохих погодных условий. Новый старт состоится 30 мая. Создание Сrew Dragon, считают эксперты, нарушит монополию «Роскосмоса» по доставке экипажей на станцию. В итоге количество астронавтов NASA, использующих российские «Союзы», снизится. Из-за этого экономика нашей страны может потерять сотни миллионов долларов. Однако другие специалисты видят в сложившейся ситуации свои плюсы: отечественные корабли смогут отправлять на МКС больше космонавтов и грузов других партнеров. А конкуренция послужит стимулом для разработки перспективных технологий и запуска новых проектов «Роскосмоса». Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин уже заявил, что Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию после 2030 года, в неё войдут модули, которые раньше планировалось отправить к МКС.

Последнее испытание

Запуск нового американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом на борту перенесен на 30 мая. Историческому полету помешали плохие погодные условия. Дать старт не позволило даже то, что на мыс Канаверал прибыл президент США Дональд Трамп. Теперь — если, конечно, все пойдет по плану — аппарат начнет путь в космос в субботу в 22:22 по московскому времени.

Астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен Источник изображения: Фото: REUTERS/Joe Skipper

Уже 31 мая корабль в автоматическом режиме должен причалить к стыковочному адаптеру на узловом модуле «Гармония» американского сегмента МКС. Сколько продлится вся миссия, пока неизвестно. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что корабль способен находиться на орбите около 100 суток, но продолжительность нынешнего демонстрационного полета будет определена позднее, в зависимости от сроков подготовки следующего старта Crew Dragon.

Справка «Известий» Crew Dragon (также известный как Dragon 2) — многоразовый пилотируемый космический корабль, рассчитанный на отправку астронавтов на борт МКС и их последующее возвращение на Землю. Предполагается, что именно аппарат компании SpaseX должен составить конкуренцию российским «Союзам», которые с 2011 года являются единственным средством доставки экипажей на станцию. Помимо полетов на околоземную орбиту корабль планируют использовать для выполнения различных задач за её пределами — в частности, он может применяться для перспективных пилотируемых миссий к Луне. Еще одним принципиальным отличием Crew Dragon от «Союза» является вместимость, которая составляет семь человек (против трех у российского аппарата).

Эксперты полагают, что в следующий раз старт скорее всего будет успешным, если снова не помешают погодные условия. Другие причины для отмены полета вряд ли возможны. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев сообщил «Известиям», что этот запуск не имеет аналогов в истории покорения космоса.

— В специальную программу подготовки входило несколько десятков этапов, каждый из которых жестко контролировался, — рассказал эксперт. — Это девятый космический аппарат, который вообще был сделан на Земле (имеются в виду пилотируемые корабли, которые прошли все испытания, и доставляли людей в космос. — «Известия»), и ни один из предыдущих восьми не отрабатывался в плане безопасности столь тщательно, как этот. Американцы сделали все, что только могли.

По словам специалиста, с точки зрения развития космонавтики запуск Crew Dragon — большой шаг вперед. Это первый из кораблей третьего поколения, технические характеристики которого значительно выше предыдущих версий. Он многоразовый, имеет возможность совершить полет к Луне (но не садиться на нее) и доставить большое количество груза с МКС на Землю.

Фото: NASA/Bill Ingalls/Handout via REUTERS Источник изображения: iz.ru

Эксперты называют пуск историческим. Ранее сам основатель компании SpaceX Илон Маск признался: он даже не мечтал, что на его ракете и космическом корабле будут отправлять в космос астронавтов.

— Это как сбывается мечта, думаю, для меня и всех в SpaceX. Я на самом деле не представлял, что что-то подобное случится. Когда я основал SpaceX в 2002 году, я не думал, что что-то такое произойдет, — сказал Илон Маск в эфире НАСА-ТВ.

Космическое противостояние

Миссия, получившая название SpaceX Demo-2, обозначена как последнее испытание перед началом штатной эксплуатации Crew Dragon. Для космической отрасли это знаковое событие: вот уже более восьми лет США самостоятельно не запускали пилотируемых кораблей. Для доставки астронавтов на МКС американцы были вынуждены использовать российские «Союзы».

— Для нас это исключительно важный момент, — сообщил на предстартовой пресс-конференции во вторник директор NASA Джим Брайденстайн. — Вся страна сможет увидеть нечто поразительное — впервые за девять лет американские астронавты на американском корабле стартуют с американской территории к Международной космической станции.

По его словам, новый космический аппарат «изменит всю процедуру доставки астронавтов и грузов на МКС и будет способствовать коммерческой деятельности на околоземных орбитах».

Фото: TASS/Zuma Источник изображения: iz.ru

Примечательно и то, что Crew Dragon — первый пилотируемый аппарат, созданный частной компанией. NASA активно работало над тем, чтобы вновь начать полеты. Финалистами стартовавшей в 2014 году программы по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на МКС стали две компании: SpaceX и Boeing. Между ними было негласное соревнование, однако Илону Маску удалось завершить все испытания быстрее, сообщил «Известиям» профессор НИТУ «МИСиС» (вуз-участник проекта «5-100») Александр Громов.

— Это типовая практика, когда выбирают две команды для достижения цели, — пояснил ученый. — Полагаю, и Boeing, и Space X работали приблизительно по одной и той же программе. Однако в этот раз у Илона Маска получилось все сделать быстрее, и его проект стоил в итоге дешевле. Однако это вовсе не означает, что Boeing остановит свои разработки. Их проект тоже практически готов, и программу не свернут.

Специалисты полагают, что Crew Dragon выведет безопасность астронавтов, работающих на МКС, на новый уровень. В случае чрезвычайной ситуации на станции появится дополнительная возможность в кратчайшие сроки организовать спасательную операцию или обеспечить эвакуацию персонала.

Конец монополии

Эксперты уверены, что запуск Crew Dragon — это действительно переломный момент для отрасли, который нарушит монополию «Роскосмоса» на запуски. В итоге количество астронавтов NASA, использующих «Союзы» снизится. Россия потеряет деньги, которые получала за доставку американцев на МКС, уверен Иван Моисеев.

— В лучшие годы мы получали за это от $300 до 500 млн в сегодняшних ценах. А американцы уже полтора-два года снижают количество заказов. Так что с точки зрения нашей экономики — это сильный удар. Теперь придется ориентироваться в основном на внутренний рынок, где «Роскосмос» предоставляет услуги бесплатно — то есть за них платит государство, — отметил эксперт.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников Источник изображения: iz.ru

Сложившаяся ситуация может привести к тому, что появятся новые подходы к развитию космической отрасли в стране.

— «Роскосмос» живет в основном за счет государства, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. — Но проблема не в наличии денег, а в отсутствии внешней мотивации. В таком случае любая компания начинает работать только исходя из собственных интересов: минимизирует новые технологии и активно развивает старые, проверенные. Именно это сейчас и происходит с госкорпорацией — у нее нет стимулов для создания новых проектов.

В «Роскосмосе» на запрос «Известий» о том, повлияет ли как-либо запуск американского пилотируемого корабля на космическую отрасль, на момент публикации не ответили.

Однако некоторые эксперты все же полагают, что у сложившейся ситуации есть свои плюсы. Профессор Высшей школы прикладной физики и космических технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Сергей Макаров заявил, что в связи с запуском Crew Dragon освобождается место на российских аппаратах.

— Так что мы сможем отправлять больше космонавтов на МКС. Что касается грузов, то теперь не только наш «Протон» сможет летать на станцию и доставлять грузы, но и американские корабли. Значит, освободится и часть грузового отсека, которую раньше занимали США, ее также можно будет предложить другим партнерам, — подчеркнул эксперт.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию после 2030 года. В ее состав войдут модули, которые раньше планировалось отправить к МКС.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы Space Shuttle. Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять такие полеты в 2017 году.

Мария Недюк, Ольга Коленцова