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Известия.ru

Режиссер Даг Лайман снимет сцены боевика с Томом Крузом в космосе

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Mike Raison/ZUMAPRESS.com

Основатель компании SpaceX Илон Маск и американское космическое ведомство NASA начали препродакшен первого полнометражного фильма, который частично будет снят в космосе. Главную роль исполнит голливудский актер Том Круз, а режиссером ленты выступит Даг Лайман. Об этом 26 мая сообщил портал The Deadline.

По данным издания, Лайман и Круз совместно работают над первоначальным вариантом сценария будущей картины. Известно, что работа над самим фильмом может начаться «в ближайшем будущем». До этого режиссеру и актеру предстоит завершить работу над текущими проектами, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Так, Том Круз в настоящее время задействовал в съемках седьмой части франшизы «Миссия: Невыполнима», которые пришлось прервать в начале марта. Лайман занят работой над картиной «Поступь хаоса» (Chaos Walking). Премьеры обоих фильмов намечены на 2021 год.

Даг лайман ранее выступал режиссером в таких фильмах, как «Индетификация Борна» (2002), «Мистер и миссис Смит» (2005), «Грань будущего» (2014), «Сделано в Америке» (2017). Главные роли в последних двух из перечисленных картин исполнил Том Круз.

В начале мая директор NASA Джим Брайденстайн подтвердил появившиеся ранее в СМИ слухи о том, что Том Круз исполнит роль в фильме, съемки которого будут вестись в том числе на Международной космической станции (МКС), пишет «Газета.ру». В создании картины принимает участие также компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Какие-либо подробности сюжета проекта не раскрываются, пишет телеканал «360».

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