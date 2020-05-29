Рогозин назвал унизительным для США полеты на российских «Союзах»

Отправка астронавтов NASA в космос на российских корабля «Союз» является унизительной для США. Такое мнение 27 мая в эфире Youtube-канала «Соловьев live» выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что бюджет космической отрасли США в 10 раз больше, чем у Роскосмоса, при этом такая держава не могла самостоятельно справляться с доставкой своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

«В каком-то смысле унизительно, наверное, для себя, летать на российских кораблях, и эта монополия (России), она не естественна, она произошла именно из-за ошибок планирования американской пилотируемой космонавтики», — сказал Рогозин.

Он также отметил, что создав новый пилотируемый корабль, США сделали то, что должны были.

С 2006 года NASA приобрело у России 72 места в кораблях «Союз» для доставки своих астронавтов на МКС, заплатив более $4 млрд.

В 2011 году после выведения из эксплуатации Space Shuttle на МКС астронавтов и космонавтов доставляют только российские «Союзы». К настоящему времени американцы разработали еще два пилотируемых корабля — Crew Dragon от SpaceX и Starliner от Boeing.

27 мая должен был состояться первый запуск Crew Dragon, однако из-за плохой погоды его перенесли на 30 мая. На американском корабле впервые с 2011 года на МКС должны будут отправиться двое астронавтов.

В марте глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказал, что в дальнейшем часть астронавтов будет летать «Союзах», а несколько космонавтов — на американских кораблях.