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Известия.ru

Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство. Такое мнение в среду, 27 мая, выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В эфире канала «Соловьев LIVE» на Youtube Рогозин напомнил, что недавно Маск обосновал свое предложение необходимостью сделать атмосферу Марса более пригодной для землян. Якобы термоядерные удары по полюсам планеты приведут к таянию ледников, созданных углекислым газом.

Однако, по сути, это станет уничтожением планеты, что чудовищно с точки зрения гуманности, уверен глава Роскосмоса.

«Мы понимаем, что за этой демагогией скрывается одно — это прикрытие для выведения ядерного оружия в космос. Мы видим такие попытки, считаем их неприемлемыми и будем максимально этому препятствовать», — подчеркнул Рогозин.

Он также заверил ,что у России есть, чем ответить на такие попытки.

Москва неоднократно призывала мировые державы к мирному освоению космоса и указывала не неприемлемость размещения оружия в космическом пространстве. Однако США создали новое подразделение ВС – Космические силы, и отметили, что будут рассматривать космос как вероятное пространство для боевых действий.

В апреле МИД РФ выразил уверенность в том, что США будут первой страной, которая разместит оружие в космосе.

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