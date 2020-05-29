Чистая сила: военные приведут в порядок территории Сибири и Урала

Военное ведомство резко расширило географию работы экологических взводов. Специальным командам предстоит очистить от мусора территории вокруг бывших военных и гражданских объектов в отдаленных регионах — там, где привлечение гражданских специалистов проблематично. Раньше такие подразделения работали только в Арктике, теперь будут на Урале и Ямале, в Поволжье и Красноярском крае, отметили эксперты.

Военное ведомство резко расширило географию работы экологических взводов. Специальным командам предстоит очистить от мусора территории вокруг бывших военных и гражданских объектов в отдаленных регионах — там, где привлечение гражданских специалистов проблематично. Раньше такие подразделения работали только в Арктике, теперь будут на Урале и Ямале, в Поволжье и Красноярском крае, отметили эксперты.

География очистки

Принципиальное решение о создании новых экологических подразделений и использовании их по всей стране принято, сообщили «Известиям» в оборонном ведомстве. Девять команд уже сформированы в Центральном военном округе (ЦВО). Вскоре такие части появятся и на Дальнем Востоке. Точный объем работ и сроки их исполнения пока уточняются.

Подразделения по ликвидации экологического ущерба создаются по временным штатно-должностным расписаниям на период выполнения конкретной задачи. В их состав включат военнослужащих и технику инженерных войск, войск РХБЗ и инженерно-аэродромные части. Кроме того, им помогут со своим оборудованием специалисты Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны.

Экологические взводы ЦВО очистят территории в Свердловской, Самарской, Тюменской и Курганской областях, Красноярском и Пермском краях, а также на Ямале. Они станут собирать и отвозить на утилизацию твердые коммунальные отходы и мазут. Кроме того, на загрязненных участках будет проведена биологическая рекультивация земли. В дальнейшем новые подразделения сформируют и в других военных округах.

Загрязнение окружающей среды, которое возникает в ходе повседневной деятельности войск, сопоставимо с тем вредом, что наносят природе некоторые промышленные предприятия. Отходы, остающиеся во время ракетных пусков, маневров с применением сотен единиц бронетехники, во время утечек горючего из хранилищ наносят серьезный ущерб экологии.

Наиболее негативное воздействие на окружающую среду исходит от ядерных энергетических установок, отработанного ядерного топлива, боевых химических веществ, складов боеприпасов, вооружения и ГСМ, ракетного топлива.

— Проблемы с экологией есть во многих регионах России, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Военные работают и будут работать в удаленных от крупных населенных пунктов районах — там, где привлечение гражданских специалистов проблематично.

В советское время на экологию обращали мало внимания. На острова Курильской гряды в свое время топливо завозили тысячами бочек, которые потом просто выбрасывали, отметил специалист. Особенно остро стоит проблема в Сибири и на островах, где природа долго восстанавливается.

Работы на годы

Решением экологической проблемы военные занимаются с 2014 года. Тогда было создано несколько команд, главным образом, на Северном флоте — их направили на очистку территории Заполярья. В 2017 году первый взвод направился в Норильск. Затем были сформированы подразделения для работы на островах Врангеля, Котельный и Кильдин. Только за лето 2017-го на острове Котельный, к примеру, экологический взвод собрал и уложил в контейнеры около тысячи тонн металлолома. Большая часть мусора — это спрессованные бочки из-под горючего.

«Дорожная карта проведения мероприятий по ликвидации загрязнений на объектах Вооруженных сил Российской Федерации» на 2020–2023 годы была утверждена начальником Генштаба в ноябре 2019-го. В соответствии с документом, в течение этого года за полярным кругом должно быть собрано 2,5 тыс. т металлолома.

По данным оборонного ведомства, только в прошлом году на военных объектах в Арктике собрали 4,6 тыс. т металлолома и очистили более 9 тыс. кв. км территории. Кроме того, было рекультивировано около 100 га тундры.

В последние годы различные рода войск всё больше переориентируются с чисто военных задач на гражданские. Речь идет в первую очередь о железнодорожных войсках, инженерно-саперных и войсках РХБЗ, которые стали называть военным МЧС.

Эти части регулярно приходят на помощь там, где сил гражданского ведомства не хватает. Сейчас военные медики и подразделения РХБЗ борются с распространением коронавируса. В прошлом году две бригады железнодорожных войск устраняли последствия паводков в Иркутской области. Бойцы чинили железные и автомобильные дороги, жилые дома и социальные объекты, расчищали местность от завалов. В Приамурье военные за несколько дней построили несколько дамб возле реки Зея, защитив от наводнения город Свободный.