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Известия.ru

Рогозин выразил надежду на вторые испытания «Ангары» осенью

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» может состояться осенью нынешнего года, а в целом ее летные испытания завершатся к 2023 году, заявил в среду, 27 мая, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В этом году мы сдаем на пуск, на полигон, на летные испытания тяжелую «Ангару». В этом году мы возобновляем испытания практически доведенной до ума этой ракеты. Я надеюсь, что осенью мы проведем летные испытания» — сказал он.

Рогозин уточнил, что серия летных испытаний должна завершиться в 2021-2022 годах.

31 января «Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М». Они утвердили как облик, так и параметры ракеты-носителя. Ожидается, что она появится в 2024 году.

29 января СМИ сообщили о планах уничтожить «Ангару-А5» во время испытаний. Сделать это собираются для того, чтобы проверить системы аварийного спасения российского пилотируемого корабля «Орел».

Монтаж технологического оборудования под новый стартовый комплекс для ракеты «Ангара» начался на космодроме Восточный 15 декабря. При изготовлении оборудования задействовано 14 предприятий, которые ранее работали на строительстве космодромов Плесецк, Байконур и стартового стола под ракету-носитель «Союз-2» на Восточном.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В». Предыдущий пуск ракеты был осуществлен в 2014 году с космодрома Плесецк.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Плесецк
Союз-2 РН
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