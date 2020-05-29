Погода помешала: Маск не запустил астронавтов

Старт ракеты Маска с американцами к МКС отложен

Первый за много лет старт американских астронавтов с американской территории не состоялся - запуск перенесли из-за плохой погоды. Следующее пусковое окно откроется в субботу, когда весь мир снова будет следить за стартом двух астронавтов.

Главное событие года в мировой космонавтике отложили - старт американских астронавтов к МКС на американской ракете Falcon 9 не состоялся по причине плохой погодыю.

Старт, за которым следил весь мир, был намечен на 23.33 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Следующее окно для запуска отвроется вечером в субботу, это связано с баллистическими условиями.

Дату сегодняшнего пуска объявил в апреле глава NASA Джим Брайденстайн. Символично, что старт должен состояться с 39 площадки, откуда полвека назад запускались американские лунные экспедиции. В настоящее время SpaceX арендует эту площадку у NASA.

.@NASA astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug arrive at Launch Complex 39A ahead of launch of Crew Dragon pic.twitter.com/s7jxxoOPZI - SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020

Даг Херли и Боб Бенкен - опытные астронавты NASA, имеющие за плечами опыт двух полетов в космос. Оба они начинали, как военные летчики реактивных самолетов, в космос они летали на американских шаттлах.

На старт они прибыли перед камерами на белом автомобиле Tesla - Илон Маск постарался сделать шоу из подготовки к историческому запуску.

Сегодняший старт астронавтов к МКС - не просто событие года в мировой космонавтике. Этого запуска в США ждали без малого десятилетие, с тех пор, как в NASA потеряли возможность отправлять на орбиту своих космонавтов собственными средствами. В 2011 году последний раз в космос слетал шаттл Atlantis, завершив более, чем 30-летнюю программу Space Shuttle.

Тогда США были вынуждены положиться на Россию, каждый раз закупая у Роскосмоса места для доставки своих астронавтов. И стоимость этих мест с каждым годом росла, достигнув сегодня $86 млн за кресло - поэтому в России за сегодняшним запуском следят особенно пристально. С появлением у США нового собственного средства доставки на орбиту Россия лишается заработка на извозе американских астронавтов.

Американские астронавты летали на российских «Союзах» еще с середины 1990-х годов, за четверть века США заплатили за эти полеты порядка $4 млрд и прекращение потока американских денег, точно отразится на доходах Роскосмоса, как бы на словах не радовался глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

На днях, говоря о грядущем старте американского частного корабля Crew Dragon к МКС, Рогозин подчеркнул, что 9 лет, пока Роскосмос запускал всех иностранных астронавтов к станции, на России лежала колоссальная ответственность, хотя госкорпорация и зарабатывала на этом деньги. «Поэтому мы были бы очень рады, если бы появилась альтернативная транспортная пилотируемая система у американцев», - отметил он.

Эксперты отмечали, что отказ от российских услуг по доставке астронавтов со стороны NASA будет стоить Роскосмосу порядка 10% годового финансирования.

Отказавшись от собственных шаттлов, США не стали искать им замену, впервые в истории решив положиться на частный сектор космонавтики. Идея заключалась в том, что частные компании более эффективны, и привлечение их в качестве подрядчиков снизит издержки, подстегнет инновации, и в итоге высвободит у NASA деньги и ресурсы для задач по дальнему космосу.

Так, в 2014 году NASA выбрало двух подрядчиков - фирму SpaceX Илона Маска и Boeing, которым достались контракты на $2.6 млрд и $4.2 млрд соответственно для создания пилотируемых кораблей Starliner и Dragon. У компании Space X уже был в распоряжении грузовой вариант корабля Dragon, и в NASA решили, что Boeing получит больше денег, так как создает свой корабль с нуля.

Расположенная в Калифорнии компания Маска SpaceX, основанная в 2002 году, впервые вошла в историю в 2012 году, когда стала первой частной фирмой, отправившей грузовой корабль к МКС. С той поры фирма запустила к МКС 21 грузовой корабль, и вот настало время пилотируемым полетам.

Корабль Crew Dragon - пилотируемый вариант корабля Dragon, снабженный системами жизнеобеспечения и дисплеями. Оба корабля являются многоразвыми, как и первая ступень ракеты Falcon 9.

Пилотируемый корабль Dragon имеет семь мест для астронавтов, однако запускать его в такой конфигурации у NASA планов пока нет. Его конкурент, корабль Starliner от Boeing, пока отстает - декабрьский полет в беспилотном режиме оказался частично неудачным из-за множества программных ошибок, следующее его испытание намечено только на осень.