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ТАСС

Рогозин посчитал перспективы создаваемого ядерного буксира гигантскими

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Космический аппарат с ядерной энергоустановкой
Космический аппарат с ядерной энергоустановкой.
Источник изображения: Роскосмос

По словам главы Роскосмоса, это безальтернативная система, которая позволит получить гораздо более высокие характеристики, чем те, которые дает ракета на обычных двигателях

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Роскосмос продолжает работу по созданию ядерного буксира, который позволит менять любые орбиты и доставлять любые грузы в Солнечной системе. Об этом сообщил в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире программы "Соловьев LIVE", которая транслируется на видеохостинге YouTube.

"Мы работаем, я вижу гигантские перспективы, потому что мы в итоге получим космический буксир на ядерном реакторе, который позволит нам менять любые орбиты и доставлять любые грузы в самые дальние точки Солнечной системы", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, это безальтернативная система, которая позволит получить гораздо более высокие характеристики, чем те, которые дает ракета на обычных двигателях. "Мы ею [ядерной энергетикой] занимаемся, но мы не афишируем это. Чего афишировать? Сделаем, покажем - тогда, извините, аплодисменты получим", - сказал Рогозин.

Работы по созданию ядерного буксира, добавил он, ведутся Центром Келдыша и КБ "Арсенал" в Санкт-Петербурге.

Космический буксир, на который установят ядерную энергоустановку мегаваттного класса, планируется запустить в 2030 году. Об этом говорилось в презентации первого замглавы Роскосмоса Юрия Урличича, представленной на XLIV Академических чтениях по космонавтике.

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Роскосмос
Центр Келдыша
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