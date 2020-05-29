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ТАСС

Новая орбитальная станция будет собирать конструкции для дальних полетов

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Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Shane Kimbrough/NASA

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, станция сама будет иметь на борту полезную нагрузку, сможет обеспечить наблюдение и иные важные функции для поддержания всей орбитальной группировки

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Орбитальная станция, которая будет проектироваться в РФ, станет штабом всей орбитальной группировки России, может быть в будущем использована для заправки спутников и космических кораблей, а также сборки конструкций для полетов на Марс и Луну. Об этом сообщил в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире программы "Соловьев LIVE", которая транслируется на видеохостинге YouTube.

"Нам нужна некая заправочная орбитальная станция, которая позволит дозаправлять и спутники, увеличивая их ресурс на орбите, и космические корабли для более дальних переходов. То есть фактически мы создаем ступеньку для покорения дальнего космоса за счет того, что эта станция будет обладать таким функционалом", - сказал Рогозин.

Кроме того, станция сама будет иметь на борту полезную нагрузку, сможет обеспечить наблюдение и иные важные функции для поддержания всей орбитальной группировки. "Это будет как штаб некий всей орбитальной группировки России", - отметил глава Роскосмоса.

"Мы собираемся для полетов на Марс, на Луну, к астероидам, собирать космические конструкции на орбите, потому что поднимать всю конструкцию с Земли очень сложно, тяжело - должна быть мощная ракета", - добавил Рогозин, пояснив, что сборкой конструкций на орбите будет заниматься будет экипаж.

По его словам, на новой станции будет осуществляться ремонт, обслуживание, замена агрегатов и деталей, которые будут необходимы либо на самой станции, либо для космических систем, которые "подтянут" для обслуживания. Сами эти аппараты и системы планируется строить на принципах открытой архитектуры, для быстрой замены отдельных блоков. "По сути дела, после 2030 года РФ будет страной, которая создаст новую станцию", - подчеркнул Рогозин.

Он также напомнил, что запуск сверхтяжелых ракет является очень дорогой задачей, например США это обходится в $2 млрд. "Наша, конечно, будет намного дешевле, но все равно большие деньги. То, что можно собрать на орбите, намного дешевле. Поэтому новая станция, экипаж, работающий на ней, сможет собирать эти конструкции на орбите", - пояснил глава Роскосмоса.

Новая орбитальная станция РФ

Ранее в понедельник Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда", сообщил, что Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции.

Тогда глава Роскосмоса сказал, что пока не принято решение, будет ли она посещаемой или обитаемой, международной или национальной. Идет проработка технических аспектов. По словам Рогозина, необходимость новой станции вызвана тем, что МКС, по его мнению, просуществует еще 7-10 лет, поскольку существует усталость конструкции и заданный ресурс модулей.

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