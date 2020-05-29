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ТАСС

Рогозин: идея Маска бомбить Марс станет прикрытием для выведения ядерного оружия в космос

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Мультимиллиардер Илон Маск собирается завоевать Марс
Мультимиллиардер Илон Маск собирается завоевать Марс.
Источник изображения: businessinsider.com

По словам главы Роскосмоса, выведение оружия в космос запрещено всеми законами и нормами международного права

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Идея основателя компании Space X Илона Маска бомбить ядерными зарядами Марс чудовищна и негуманна. Это является прикрытием для выведения ядерного оружия в космос. И России есть, чем ответить, заявил в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Недавно Илон Маск заявил, что ему надо бомбардировать ядерными зарядами Марс, чтобы сделать его атмосферу более приемлемой для жизни землян. Совершенно очевидно, что идея бомбить ядерными зарядами Марс выглядит чудовищно с точки зрения гуманных соображений. Кто ему дал право уничтожать планету?!", - сказал Рогозин эфире канала "Соловьев LIVE" в YouTube.

"Мы понимаем, что за этой демагогией скрывается одно - это прикрытие для выведения ядерного оружия в космос. Мы видим такие попытки, считаем их неприемлемыми и будем максимально этому препятствовать", - отметил глава Роскосмоса. Отвечая на вопрос ведущего, есть ли у России, чем ответить на это, Рогозин ответил утвердительно.

По его словам, выведение оружия в космос запрещено всеми законами и нормами международного права.

Ранее Маск предложил терраформировать Марс (создать условия для земной жизни - прим. ТАСС), проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты. По идее главы SpaceX, это приведет к испарению замерзшего углекислого газа, из которого состоят ледяные шапки полюсов Марса. Испарившийся газ сделает атмосферу планеты более плотной и вызовет парниковый эффект, что приведет к повышению температуры.

Маск также посчитал возможным запуск на Марс 10 тыс. ракет для изменения климата планеты. Комментируя это высказывание, Рогозин ранее заявлял, что США хотят милитаризировать космическое пространство. В свою очередь исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС заявил, что для проведения термоядерных взрывов на полюсах Марса понадобится около 10 тыс. запусков самых грузоподъемных ракет. Маск в ответ на своей странице в Twitter написал, что это не проблема.

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