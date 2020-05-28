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ТАСС

Старт американского корабля Crew Dragon к МКС отложили из-за погодных условий

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Источник изображения: © Bill Ingalls/NASA

Следующее окно старта запланировано на 30 мая

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Пуск к Международной космической станции (МКС) американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту отложен по погодным условиям за 17 минут до планируемого старта. Трансляцию ведет в среду компания SpaceX.

"Отменяем запуск сегодня из-за неблагоприятных погодных условий по траектории полета, - сообщил руководитель полета. - Наше следующее окно старта - 30 мая в 15:22 по времени восточного побережья США (22:22 мск)".

"Руководитель полета принял решение отложить запуск из-за погодных условий", - отметила компания. Ранее сотрудники космодрома, отвечавшие за метеопрогноз, сообщили, что если бы была возможность перенести старт по крайней мере на 10 минут, то погода улучшилась бы.

Решение об отмене старта было принято, когда уже шла заправка кислородом и керосином первой ступени ракеты-носителя и была задействована автоматическая система спасения космонавтов. Перед тем как начать откачку топлива из первой ступени, необходимо отключить вручную систему спасения, отмечала компания. Только после этого астронавты смогут покинуть корабль.

Ракета-носитель Falcon-9 должна была стартовать с площадки 39А на космодроме в 16:33 по времени восточного побережья США (23:33 мск). NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.

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