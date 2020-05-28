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Военное обозрение

AFRICOM: Русские перекрасили самолёты на базе «Хмеймим» перед отправкой в Ливию

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Источник изображения: Твиттер/AFRICOM

Африканское военное командование США продолжило публиковать данные, которые, по мнению AFRICOM, свидетельствуют о переброске истребителей и бомбардировщиков ВКС России на один из аэродромов Ливии. Напомним, что накануне Африканское военное командование США представило серию снимков, которые обозначило как «доказательства перелёта самолётов ВКС России в Ливию». Тогда же американский генерал Таунсенд объявил, что России «нет смысла скрывать своего военного присутствия в Ливии».

Примечательно, что заявления AFRICOM весьма размыто прокомментировали в Пентагоне. Официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман заявил, что не может точно сказать, сколько самолётов переброшено в Ливию. По словам Хоффмана, «примерно 14». В то же время официальный представитель Минобороны США не употреблял термин «ВКС России», а использовал вариант «российские самолёты», что можно расценить и как «самолёты российского производства».

Теперь в AFRICOM заявляют, что Россия якобы сначала перебросила Су-24 и МиГ-29 в Сирию – на авиабазу «Хмеймим», там «русские их перекрасили, скрыв опознавательные знаки ВКС России», а после отправили в Ливию.

Источник изображения: Твиттер/AFRICOM

Источник изображения: Твиттер/AFRICOM

«Рисуя» маршрут самолётов, в Африканском командовании США, утверждают, что истребители и бомбардировщики якобы дозаправились в контролируемом прохафтаровскими силами ливийском Тобруке, а уже потом прибыли на базу Аль-Джуфра.

Источник изображения: Твиттер/AFRICOM

Получается, что AFRICOM противоречит сам себе, ведь накануне они опубликовали фото с истребителем, в хвостовой части которого была видна пятиконечная звезда. Неужели «недоперекрасили» на «Хмеймиме»?..

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Страны
Ливия
Россия
Сирия
США
Продукция
МиГ-29
Су-24
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