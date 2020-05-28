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РИА Новости

Обнародованы уникальные данные о советском танке Т-34

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Танки Т-34
Танки Т-34 после проведения капитального ремонта на бронетанковом ремонтном заводе в Санкт-Петербурге доставлены в Алабино.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 27 мая/ Радио Sputnik. Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) передало музею "Уралвагонзавода" уникальные документы, в том числе отчеты об испытаниях легендарного советского танка Т-34, а также различные трофейные документы о немецких, британских и американских бронемашинах, полученных во время Великой отечественной войны, передает РИА Новости.

Уникальная техническая документация представлена в честь 100-летия отечественного танкостроения. В материалах содержатся сведения об отдельных инновационных узлах, а также руководства по обслуживанию танков, аналитические материалы, фотоальбомы и другие редкие издания.

Большинство документов датированы серединой 1930-х – первой половиной 1940-х годов XX века и рассказывают не только о советской военной технике, но и о немецкой, британской и других. В частности, в числе переданных документов есть отчет комиссии по испытанию двух танков Т-34 в мае 1941 года в Мариуполе. Из документа можно узнать о преимуществах и недостатках первых довоенных советских бронемашин.

"Общая конструктивная прочность броневого корпуса Т-34 удовлетворительная для защиты против 37- и 45-миллиметровых снарядов при достаточно большом количестве попаданий. Для защиты против 76-миллиметровых снарядов прочность отдельных узлов должна быть усилена", – говорится в отчете.

"Благодаря переданным из УКБТМ уникальным документальным материалам мы создали и развили экспозицию Музея бронетанковой техники, который посещают тысячи жителей Урала, России, зарубежных стран. Издания, переданные нам сегодня, прекрасно сохранились, являются редкими, если не сказать уникальными: вполне возможно, что они существуют в единственном экземпляре!" – отметила директор выставочного комплекса УВЗ.

В альбоме "Двигатели современных танков" 1943 года собраны чертежи и сравнительные тактико-технические характеристики двигателей боевых машин всех ведущих танкостроительных держав первой половины XX столетия, а также редкие фотографии самой техники, на которой стояли эти двигатели. В другом фотоальбоме "Уралвагонзавод в годы Великой Отечественной войны" отражена вся технологическая цепочка изготовления танка Т-34.

Ранее радио Sputnik сообщало, что СМИ признали российские танки одними из лучших.

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Компании
КБТМ Омск
УКБТМ
Уралвагонзавод
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