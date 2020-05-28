Войти
РИА Новости

Глава ОСК заявил о необходимости слезть с "иглы импорта" в судостроении

290
0
-1
Глава ОСК Алексей Рахманов
Глава ОСК Алексей Рахманов.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В России необходимо создать национальных чемпионов по импортозамещению, которые будут производить конкурентоспособную продукцию и позволят слезть с "иглы импорта" в судостроении, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов на онлайн-сессии "Иннопрома" по мерам господдержки в период кризиса.

"Из просьб, которые есть у нас... обращаем внимание на необходимость формирования транспортного баланса и расширения использования внутренних водных путей... и все-таки реализация так называемого конкурентоспособного импортозамещения и создания национальных чемпионов по тем видам продукции, на которых мы... сидим на игле импорта, с которой очень бы хотелось слезть, поскольку для нас, мы это очевидно сейчас замечаем, особенно в этот особый период невозможность приезда каких-то специалистов из-за рубежа означает просто остановку строительства и сдачи продукции в некоторых случаях, слава богу, это не повальный носит характер", - сказал глава ОСК.

Рахманов отметил, что появление конкурентоспособных российских аналогов большинства видов судового оборудования является ключевой задачей.

"... Нас... колебания спроса не так задели, хотя, конечно, невозможность общаться лично с рядом контрагентов создает сложности. ... Целесообразно развитие кэптивных лизинговых компаний либо через возможности доступного финансирования, либо через увеличение уставного капитала со стороны государства. Отдельной темой, которую мы чувствуем как абсолютно нужную, которая пока получает очень осторожное развитие - это экспортный лизинг", - добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, свыше 343 тысяч человек скончались.

ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Похожие новости
12.07.2018
ВМФ: Сроки сдачи флоту фрегата "Адмирал Горшков" переноситься не будут
17.11.2016
ОСК передала Минобороны 4 корабля, планирует передать еще 8 судов
17.11.2016
Российские верфи позволят начать строительство сразу нескольких эсминцев
25.09.2014
Алексей Рахманов: ОСК уже ведет строительство вспомогательных и патрульных кораблей для использования в Арктике
12.05.2014
Корпус ледокола «Новороссийск» проекта 21900 М начали формировать на Выборгском судостроительном заводе
08.07.2013
Замглавы Минпромторга РФ Алексей Рахманов: МВМС стал одним из ведущих военно-морских салонов в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.05 06:06
  • 47
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 28.05 03:33
  • 21
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 28.05 00:30
  • 15
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 28.05 00:16
  • 3
Эксперт оценил данные о начале строительства первого ПАК ДА
  • 27.05 21:34
  • 3
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 27.05 21:28
  • 1
The Washington Post (США): баланс сил в Ливии меняется, а судьбу страны контролируют Турция и Россия
  • 27.05 21:01
  • 18
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 27.05 20:48
  • 4
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 27.05 20:05
  • 63
СНВ похоже все
  • 27.05 19:09
  • 2
Супердротики против торпеды
  • 27.05 18:47
  • 6
«Посейдон» до цели не дойдет
  • 27.05 18:46
  • 1
Боевая служба как привилегия
  • 27.05 18:35
  • 2
«Засекреченное изделие J6» на Балтийском заводе
  • 27.05 18:19
  • 2
Закрытое небо IV мировой
  • 27.05 18:15
  • 3
Пилот рассказал о преимуществах строящегося в России ПАК ДА