Глава ОСК заявил о необходимости слезть с "иглы импорта" в судостроении

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В России необходимо создать национальных чемпионов по импортозамещению, которые будут производить конкурентоспособную продукцию и позволят слезть с "иглы импорта" в судостроении, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов на онлайн-сессии "Иннопрома" по мерам господдержки в период кризиса.

"Из просьб, которые есть у нас... обращаем внимание на необходимость формирования транспортного баланса и расширения использования внутренних водных путей... и все-таки реализация так называемого конкурентоспособного импортозамещения и создания национальных чемпионов по тем видам продукции, на которых мы... сидим на игле импорта, с которой очень бы хотелось слезть, поскольку для нас, мы это очевидно сейчас замечаем, особенно в этот особый период невозможность приезда каких-то специалистов из-за рубежа означает просто остановку строительства и сдачи продукции в некоторых случаях, слава богу, это не повальный носит характер", - сказал глава ОСК.

Рахманов отметил, что появление конкурентоспособных российских аналогов большинства видов судового оборудования является ключевой задачей.

"... Нас... колебания спроса не так задели, хотя, конечно, невозможность общаться лично с рядом контрагентов создает сложности. ... Целесообразно развитие кэптивных лизинговых компаний либо через возможности доступного финансирования, либо через увеличение уставного капитала со стороны государства. Отдельной темой, которую мы чувствуем как абсолютно нужную, которая пока получает очень осторожное развитие - это экспортный лизинг", - добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, свыше 343 тысяч человек скончались.

ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.