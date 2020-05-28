Эксперт назвал обвинения США в небезопасных действиях Су-35 лукавством

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Обвинения США российских лётчиков в небезопасном перехвате самолёта-разведчика над Средиземном море являются лукавством, американская сторона так пытается компенсировать свою неудачу в сборе данных о российской военной технике, заявил РИА Новости в среду член президиума общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор Михаил Макарук.

Ранее пресс-служба шестого флота ВМС США сообщила, что накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем. Американские военные назвали действия российских экипажей непрофессиональными: по мнению ВМС США, Су-35 зажали P-8A с двух сторон, мешая ему "безопасно маневрировать".

"Наши истребители-перехватчики во время исполнения задач во главу угла всегда ставят вопросы безопасности, сохранения жизни летчиков и авиационной техники, а также ненанесения урона тем, кто находится на земле во время полётов этих самолётов. Здесь американцы лукавят – российские летчики полностью обеспечили их безопасность и показали своё мастерство, дав понять, что нельзя внаглую влезать в Средиземное море", - сказал Макарук.

По мнению генерала, инцидент с Poseidon, который пытался получить информацию о возможностях российских радиолокационных систем и комплексов противовоздушной обороны, является спланированной провокацией.

"Эти заявления рассчитаны на малопросвещённую публику. Никакого нарушения безопасности наши перехватчики не совершают, а демонстрируют мастерство, приближаясь к иностранному самолёту, чтобы увидеть пилота "в лицо" и установить некоторые характеристики самолёта – это нужно для нашей же безопасности", - отметил собеседник агентства.