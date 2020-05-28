Эксперт перечислил, к чему приведут испытания США ядерного оружия

МОСКВА, 27 мая/ Радио Sputnik. В случае, если США начнут испытания своего ядерного оружия, это спровоцирует масштабную гонку вооружений, заявил эксперт Валерий Менщиков в беседе с "360".
Ранее исполняющий обязанности помощника заместителя министра обороны США по ядерным вопросам Дрю Уолтер не исключил проведение ядерных испытаний, если американский лидер Дональд Трамп примет такое решение.
Соруководитель программы по радиационной и ядерной безопасности Центра экологической политики России и Международного социально-экологического союза Валерий Менщиков считает "тревожным звонком" анонсирование США возможных ядерных испытаний, особенно для тех стран, у кого есть ядерное оружие.
"Вполне очевидно, что если Соединенные Штаты начнут испытания своего ядерного оружия, его новейших образцов, то это пойдет гонка вооружений. Конечно, определенные страны, я не буду говорить за нашу страну, будут действовать точно так же", – заявил Менщиков.
Он напомнил, что ядерное оружие есть не только у пяти ядерных держав, но и у Пакистана, Индии, Израиля.
Испытания США ядерного оружия станут последовательным разрушением всех международных договоров, считает Менщиков.
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