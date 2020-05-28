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Российская газета

Глава погранслужбы ФСБ рассказал об охране границы в условиях пандемии

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Источник изображения: Алексей Никольский/РИА Новости

Традиционно 28 мая в России отмечают День пограничника все те, кто служит и служил на границе. В этом году в условиях пандемии граница в буквальном смысле оказалась на замке. Тем не менее служба пограничников не только не остановилась - потребовалось принятие беспрецедентных мер на границе. Фактически пограничная служба стала первым заслоном на пути вируса.

"В условиях проводимых мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в кратчайшие сроки была перестроена служебная деятельность подразделений пограничного контроля в пунктах пропуска", - заявил первый заместитель директора ФСБ - руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью ТАСС.

По его словам, перед началом пандемии число пересекающих границу России достигло одной из максимальных отметок, особенно в воздушных пунктах пропуска, а также на границах с Грузией, Азербайджаном, Абхазией и Казахстаном. Всего в прошлом году через госграницу было пропущено свыше 163 млн человек и более 24 млн транспортных средств.

При этом было выявлено около 60 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, которым не разрешен въезд в Россию. Это в том числе и те, кто использовал новые паспорта с измененными данными, а также 5,6 тысячи человек, которые находились в международном и федеральном розыске.

Что касается остальных вызовов и угроз пограничной безопасности, то, по словам Владимира Кулишова, сохраняются риски диверсий и провокаций в отношении транспортных переходов, российских и иностранных судов, которые идут в порты Крыма.

Сохраняются риски диверсий и провокаций на сухопутной границе и в морской акватории Крыма

Кроме того, акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Черного морей все чаще становятся пространствами ведения разведдеятельности, военно-морских учений, в которых участвуют иностранные корабли и авиация сразу нескольких государств. Как подчеркнул руководитель погранслужбы ФСБ, ряд иностранных государств не оставляет намерений включить акватории исключительной экономической зоны и районы континентального шельфа России в зону своих приоритетных интересов.

По его данным, возрастают устремления зарубежных научных учреждений к ресурсному потенциалу морей, находящихся под юрисдикцией России, особенно в Арктическом регионе.

"Под предлогом защиты прав коренных малочисленных народов и морской природной среды различные международные организации предпринимают попытки ограничить судоходство по Северному морскому пути, пересмотреть правовой и территориальный статусы Арктики, противодействовать устойчивому освоению Россией месторождений полезных ископаемых", - заявил Владимир Кулишов. Он также отметил, что Россия усиливает меры обеспечения пограничной безопасности в акваториях Балтийского, Черного, Охотского и северных морей, примыкающих к топливно-энергетическим государственным проектам "Северный поток-2", "Турецкий поток", "Сахалин-2" и "Ямал-СПГ".

А еще в прошлом году особую остроту приобрела проблема браконьерства северокорейских рыбаков в российской части Японского моря. При этом, по словам руководителя российских пограничников, действия северокорейцев отличались возросшей агрессивностью, но благодаря принятым мерам ситуацию удалось купировать. Всего за незаконную добычу морских биоресурсов задержано 16 рыболовных судов и 328 маломерных плавсредств под флагом КНДР.


Иван Егоров

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