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Российская газета

Неудачный запуск ракеты в США сняли на видео

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Первый запуск ракеты-носителя LauncherOne c борта самолета Boeing 747 Cosmic Girl окончился неудачей. На девятой секунде после отделения от самолета двигатель ракеты по неизвестной пока причине отключился.

- Мы говорили, что главным продуктом первого полета будут данные и мы получили их очень много, - прокомментировали аварию в компании Virgin Orbit, разработчике LauncherOne.

Компания Virgin Orbit разрабатывает недорогой способ доставки на орбиту малых спутников при помощи небольшой ракеты-носителя воздушного старта. Полезная нагрузка LauncherOne составляет 300 килограммов.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Boeing 747
Компании
Boeing
Проекты
Воздушный старт
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