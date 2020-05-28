Неудачный запуск ракеты в США сняли на видео

Первый запуск ракеты-носителя LauncherOne c борта самолета Boeing 747 Cosmic Girl окончился неудачей. На девятой секунде после отделения от самолета двигатель ракеты по неизвестной пока причине отключился.

- Мы говорили, что главным продуктом первого полета будут данные и мы получили их очень много, - прокомментировали аварию в компании Virgin Orbit, разработчике LauncherOne.

Компания Virgin Orbit разрабатывает недорогой способ доставки на орбиту малых спутников при помощи небольшой ракеты-носителя воздушного старта. Полезная нагрузка LauncherOne составляет 300 килограммов.

Антон Валагин