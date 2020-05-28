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Российская газета

Крупные ретейлеры присоединяются к программе лояльности Минобороны РФ

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Военторг
Мужская одежда бренда "Армия России" сезона осень-зима 2016-2017 представленная "Военторгом" в рамках форума "Армия-2016".
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Министерство обороны РФ, "Военторг" и одна из крупных российских торговых сетей подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщили в военном ведомстве.

В рамках соглашения российская торговая сеть присоединяется к программе лояльности "Партнеры Армии России", которую реализует компания "Военторг". Благодаря соглашению, теперь военнослужащие смогут получить скидку от 5 до 7 процентов в ряде магазинов и супермаркетов, если предъявят карту привилегий АО "Военторг". По словам замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, расширение участников программы лояльности "Партнеры Армии России" позволит оказать существенную поддержку военнослужащим и их семьям, особенно, в нынешних условиях.

В свою очередь, гендиректор АО "Военторг" Владимир Павлов отметил, что сотрудничество с крупным российским ретейлером станет отправной точкой вовлечения в программу новых партнеров и откроет дополнительные возможности для потребителей.


Александр Степанов

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Военторг
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Булгаков Дмитрий
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