Крупные ретейлеры присоединяются к программе лояльности Минобороны РФ

Министерство обороны РФ, "Военторг" и одна из крупных российских торговых сетей подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщили в военном ведомстве.

В рамках соглашения российская торговая сеть присоединяется к программе лояльности "Партнеры Армии России", которую реализует компания "Военторг". Благодаря соглашению, теперь военнослужащие смогут получить скидку от 5 до 7 процентов в ряде магазинов и супермаркетов, если предъявят карту привилегий АО "Военторг". По словам замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, расширение участников программы лояльности "Партнеры Армии России" позволит оказать существенную поддержку военнослужащим и их семьям, особенно, в нынешних условиях.

В свою очередь, гендиректор АО "Военторг" Владимир Павлов отметил, что сотрудничество с крупным российским ретейлером станет отправной точкой вовлечения в программу новых партнеров и откроет дополнительные возможности для потребителей.

Александр Степанов