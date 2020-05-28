Конструкторское ноу-хау "Швабе" почти в два раза увеличило время работы оптических прицелов без потери яркости

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Новосибирский приборный завод (НПЗ) холдинга "Швабе" приступил к серийному выпуску прицельной оптики со сверхэкономным драйвером для регулирования подсветки прицельной сетки, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех", в состав которой входит холдинг.

"Управляющее устройство на базе запатентованной технологии эффективно расходует энергию и почти в два раза увеличивает время работы прицела без потери яркости", - сказано в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации в среду.

Отмечается, что главное преимущество новой оптики - экономичный расход энергии в разных яркостных режимах работы. При разряде батареи интенсивность подсветки прицельной сетки не снижается, а само устройство переходит в режим энергосбережения с минимальным потреблением энергии.

Энергоэффективная технология уже интегрирована в серийно выпускаемый коллиматорный прицел ПК-4, а в ближайшее время появится и в оптических прицелах ПО104 и ПО156, информирует пресс-служба.

Генеральный директор НПЗ Василий Рассохин подчеркнул, что применение конструкторского ноу-хау в интересах производства сверхэкономного устройства для управления энергией позволило существенно улучшить тактико-технические характеристики линейки оптических прицелов "Швабе".