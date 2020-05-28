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Смерть и наследство КБ: как найти потерянную конструкторскую документацию?

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Источник изображения: https://mil.consulting/

Предприятия ОПК в своей деятельности могут столкнуться с потребностью в официальном выпуске изделий по документации закрывшегося конструкторского бюро и тут же выяснить, что ни фактическое местоположение РКД, ни ее держатель неизвестны. Самостоятельное решение этой проблемы может быть связано с большими затратами ресурсов. Аналитики группы Mil.Consulting после обращения руководителя одного из предприятий-поставщиков оборудования для ВМФ РФ за 10 рабочих дней в условиях самоизоляции весны 2020 года и несистемного режима работы предприятий нашли и наследника, и место хранения, и прямые контакты людей, которые занимались передачей документации при прекращении работы КБ.


В интересах заказчика названия предприятий не раскрываются.


При производстве вооружения, военной и специальной техники до сих пор

применяется оборудование с децимальными номерами разработчиков, которые уже не

существуют. При этом эксплуатанты этого оборудования могут не знать, кому

официально передавалась документация, если вообще передавалась.


Предприятие, заинтересованное в законном перевыпуске подобного оборудования,

оказывается в ситуации, когда из-за недостатка информации есть риск нерационального

расходования ресурсов, чтобы заново разработать и испытать оборудование.


“Часто государство - не так важно, СССР или Российская Федерация - уже выделяло

деньги и время на НИОКР по разработке изделий, систем и механизмов для

вооружения и военной техники. И если конструкторское бюро, выполнявшее эти

работы, перестает существовать, документация может “потеряться”. Физически она

еще существует, но те, кто мог бы ее пустить в работу, не знают, к кому обратиться и

где искать; а калькодержатель может быть не в курсе, что в его архиве хранятся сотни

томов документации, которые нужны оборонному предприятию на другом конце

страны”, - описал ситуацию аналитик Mil.Consulting, работавший по проекту.


По его словам, в результате ликвидации КБ научно-технический задел, полученный при

разработках, оказывается невостребованным и из года в год просто устаревает в

архиве; деньги и время государства потрачены впустую, держатель документации

лишается потенциальной прибыли от продажи ненужной ему КД, а предприятие,

ориентированное на производство соответствующих изделий, тратит свои ресурсы,

чтобы разработать то, что уже разработали до него.


Аналитики Mil.Consulting взяли на себя поиск документации. В условиях

самоизоляции весны 2020 года, когда традиционные для повседневного делового

взаимодействия методы оказались неэффективными, они смогли отследить судьбу

ликвидированного КБ, найти прямые контакты ответственных за передачу

документации, уточнить подробности передачи и выяснили местонахождение КД и

актуального держателя.


В процессе поиска аналитики Mil.Consulting изучали регистрационные данные

юридических лиц, в том числе при при помощи информационно-аналитического

сервиса "Коммерсантъ Картотека", использовали собственные базы контактов,

напрямую общались с бывшими собственниками и сотрудниками ликвидированных

предприятий, руководством организаций-контрагентов, заказчиков и правопреемников.

Результаты работы специалисты оформили в информационную справку, содержащую

только факты, полезные заказчику для принятия решения.


Технический директор Кингисеппского машиностроительного завода Вячеслав

Руденков, комментируя ситуацию с “пропавшей” документацией, обратил внимание на

все вопросы, связанные с хранением, учетом, передачей и использованием РКД. В

пример он привел документацию завода “Русский Дизель”, прекратившего свою работу

в 2005 году.


“Как правило, рабочая конструкторская документация на такие изделия принадлежит

Российской Федерации. Государство, являясь собственником, назначает держателя

копии. Мы прошли такой путь. Государство в лице Министерства промышленности и

торговли и Министерства обороны совместным решением назначили “КМЗ”

держателем подлинников комплекта РКД разработанной ПО “Русский Дизель”.


Решение обязывает нас осуществлять хранение и учет документации, использовать ее

при выполнении договоров на официальной основе, вести жизненный цикл изделия,

официально вносить в нее изменения. После подписания этого решения был запущен

процесс по организации постановки интеллектуальной собственности на

государственный учет и регистрацию”, - рассказал технический директор КМЗ.

Mil.Consulting


Военная аналитическая группа Mil.Consulting в интересах обороноспособности РФ

готовит для профильных департаментов открытую аналитику по отраслевой ситуации

на предприятиях ОПК. В интересах добросовестных предприятий ОПК выполняются

мероприятия по военному маркетингу и GR.


В штате Mil.Consulting – собственные военные исследователи и аналитики, имеющие

опыт работы с сотнями оборонных предприятий и предлагающие множество решений:

от аналитических инструментов до мер продвижения новой военной продукции. В год

осуществляется более 10 тысяч прямых контактов с первыми лицами ОПК,

руководителями предприятий, военными специалистами.


В интересах профильных департаментов проводится оперативный анализ (мониторинг)

отраслей – дайджесты, скрининги, коммуникационное информирование первых лиц;

тактический анализ (аналитические справки) – анализ состояния отрасли

(количественный), скрининг поставщиков; стратегический анализ (аналитические

прогнозы) – анализ тенденций и прогноз развития отрасли, анализ макросреды (ВЭД

ПВН).


Для добросовестных предприятий ОПК осуществляется тактический анализ

(аналитические справки) – поиск заказчиков (персонализированный), анализ

потребностей заказчиков (качественный) и другое.


Условия предоставления информации размещены на сайте военной аналитической

группы – Mil.Consulting.

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Россия
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КМЗ
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