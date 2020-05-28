Смерть и наследство КБ: как найти потерянную конструкторскую документацию?

Предприятия ОПК в своей деятельности могут столкнуться с потребностью в официальном выпуске изделий по документации закрывшегося конструкторского бюро и тут же выяснить, что ни фактическое местоположение РКД, ни ее держатель неизвестны. Самостоятельное решение этой проблемы может быть связано с большими затратами ресурсов. Аналитики группы Mil.Consulting после обращения руководителя одного из предприятий-поставщиков оборудования для ВМФ РФ за 10 рабочих дней в условиях самоизоляции весны 2020 года и несистемного режима работы предприятий нашли и наследника, и место хранения, и прямые контакты людей, которые занимались передачей документации при прекращении работы КБ.
В интересах заказчика названия предприятий не раскрываются.
При производстве вооружения, военной и специальной техники до сих пор
применяется оборудование с децимальными номерами разработчиков, которые уже не
существуют. При этом эксплуатанты этого оборудования могут не знать, кому
официально передавалась документация, если вообще передавалась.
Предприятие, заинтересованное в законном перевыпуске подобного оборудования,
оказывается в ситуации, когда из-за недостатка информации есть риск нерационального
расходования ресурсов, чтобы заново разработать и испытать оборудование.
“Часто государство - не так важно, СССР или Российская Федерация - уже выделяло
деньги и время на НИОКР по разработке изделий, систем и механизмов для
вооружения и военной техники. И если конструкторское бюро, выполнявшее эти
работы, перестает существовать, документация может “потеряться”. Физически она
еще существует, но те, кто мог бы ее пустить в работу, не знают, к кому обратиться и
где искать; а калькодержатель может быть не в курсе, что в его архиве хранятся сотни
томов документации, которые нужны оборонному предприятию на другом конце
страны”, - описал ситуацию аналитик Mil.Consulting, работавший по проекту.
По его словам, в результате ликвидации КБ научно-технический задел, полученный при
разработках, оказывается невостребованным и из года в год просто устаревает в
архиве; деньги и время государства потрачены впустую, держатель документации
лишается потенциальной прибыли от продажи ненужной ему КД, а предприятие,
ориентированное на производство соответствующих изделий, тратит свои ресурсы,
чтобы разработать то, что уже разработали до него.
Аналитики Mil.Consulting взяли на себя поиск документации. В условиях
самоизоляции весны 2020 года, когда традиционные для повседневного делового
взаимодействия методы оказались неэффективными, они смогли отследить судьбу
ликвидированного КБ, найти прямые контакты ответственных за передачу
документации, уточнить подробности передачи и выяснили местонахождение КД и
актуального держателя.
В процессе поиска аналитики Mil.Consulting изучали регистрационные данные
юридических лиц, в том числе при при помощи информационно-аналитического
сервиса "Коммерсантъ Картотека", использовали собственные базы контактов,
напрямую общались с бывшими собственниками и сотрудниками ликвидированных
предприятий, руководством организаций-контрагентов, заказчиков и правопреемников.
Результаты работы специалисты оформили в информационную справку, содержащую
только факты, полезные заказчику для принятия решения.
Технический директор Кингисеппского машиностроительного завода Вячеслав
Руденков, комментируя ситуацию с “пропавшей” документацией, обратил внимание на
все вопросы, связанные с хранением, учетом, передачей и использованием РКД. В
пример он привел документацию завода “Русский Дизель”, прекратившего свою работу
в 2005 году.
“Как правило, рабочая конструкторская документация на такие изделия принадлежит
Российской Федерации. Государство, являясь собственником, назначает держателя
копии. Мы прошли такой путь. Государство в лице Министерства промышленности и
торговли и Министерства обороны совместным решением назначили “КМЗ”
держателем подлинников комплекта РКД разработанной ПО “Русский Дизель”.
Решение обязывает нас осуществлять хранение и учет документации, использовать ее
при выполнении договоров на официальной основе, вести жизненный цикл изделия,
официально вносить в нее изменения. После подписания этого решения был запущен
процесс по организации постановки интеллектуальной собственности на
государственный учет и регистрацию”, - рассказал технический директор КМЗ.
Военная аналитическая группа Mil.Consulting в интересах обороноспособности РФ
готовит для профильных департаментов открытую аналитику по отраслевой ситуации
на предприятиях ОПК. В интересах добросовестных предприятий ОПК выполняются
мероприятия по военному маркетингу и GR.
В штате Mil.Consulting – собственные военные исследователи и аналитики, имеющие
опыт работы с сотнями оборонных предприятий и предлагающие множество решений:
от аналитических инструментов до мер продвижения новой военной продукции. В год
осуществляется более 10 тысяч прямых контактов с первыми лицами ОПК,
руководителями предприятий, военными специалистами.
В интересах профильных департаментов проводится оперативный анализ (мониторинг)
отраслей – дайджесты, скрининги, коммуникационное информирование первых лиц;
тактический анализ (аналитические справки) – анализ состояния отрасли
(количественный), скрининг поставщиков; стратегический анализ (аналитические
прогнозы) – анализ тенденций и прогноз развития отрасли, анализ макросреды (ВЭД
ПВН).
Для добросовестных предприятий ОПК осуществляется тактический анализ
(аналитические справки) – поиск заказчиков (персонализированный), анализ
потребностей заказчиков (качественный) и другое.
Условия предоставления информации размещены на сайте военной аналитической
группы – Mil.Consulting.