Торпеды легчают

В США испытали новую сверхлёгкую торпеду. Вчера, 26 мая, портал flightglobal.com сообщил о том, что компания Northrop Grumman успешно испытала прототип перспективной торпеды VLT (Very Lightweight Torpedo), разрабатываемой по заказу ВМС США.

В компании Northrop Grumman указывают, что работы по созданию VLT ведутся с 2016 года. В основе боеприпаса — проект лёгкой торпеды, разработанный Лабораторией прикладных исследований Университета штата Пенсильвания.

Перспективная торпеда VLT Источник изображения: flightglobal.com

Масса прототипа VLT составила всего 104 кг. Для сравнения, Mk.54 Lightweight Torpedo — самая лёгкая из торпед, состоящих на вооружении ВМС США, — весит 276 кг. Таким образом, перспективную торпеду сможет нести даже палубный беспилотник MQ-8C Fire Scout.

Пока технических деталей о VLT обнародовано немного. Известно, что она предназначена для воздушного базирования и будет оснащаться парашютом в хвостовой части для правильного ориентирования при падении в воду.