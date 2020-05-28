О героях будут знать со школьной скамьи

Военно-патриотическое воспитание станет обязательной составляющей образовательной деятельности российских учебных заведений после принятия на законодательном уровне поправок, которые Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть Государственной Думе. Глава страны внес на обсуждение законопроект № 960545-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», сообщила 21 мая Государственная Дума. Отзывы, предложения и замечания принимаются в течение месяца со дня опубликования текста в думской электронной базе, а предполагаемая дата рассмотрения законопроекта назначена на 23 июня текущего года.

Проект ФЗ предлагает «определить воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде».

В пояснительной записке отмечается, что принятие ФЗ, дополненного новыми поправками, «будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда».

В основную программу обучения предлагается внеси рабочую программу воспитания, а также календарный план воспитательной работы, которые будут разработаны и утверждены образовательными организациями.

Великая Отечественная война для советского государства стала страшным испытанием, затронувшим каждую семью. Но из мировой битвы с фашизмом, благодаря мужеству и героизму воинов, стойкости всего народа, наша страна вышла победительницей. Однако, в настоящее время не прекращаются попытки искажения исторической правды, которые уже привели к тому, что Советский Союз наряду с нацистской Германией обвиняют в развязывании Второй мировой войны.

Защитить историческую правду и имена павших героев – это национальный долг. И теперь не только в семьях будет сохраняться память о родных, сражавшихся за Отечество в годы ВОВ, но и со школьной скамьи подрастающие поколения будут знать о подвигах своих дедов и прадедов, которые ради будущей свободной жизни не щадили себя. Патриотическое воспитание должно стать неотъемлемой частью общественного развития, а то, что «важнейшим приоритетом государственной политики России являются дети», будет закреплено в российской Конституции, голосование за которую пройдет после снятия эпидемиологических ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Очень важно, чтобы наши дети понимали, за что боролись и умирали защитники Отечества. А возникшее в нашей стране материальное неравенство не стало той пропастью, которая способна лишить большую часть молодежи уверенности в завтрашнем дне, а меньшую часть, не обремененную финансовыми проблемами, заставить забыть о завоеваниях народа, тем самым обесценив подвиг победителей в ВОВ, стоившей стране более 20 млн жизней. При этом, по статистическим данным, приведенным в Яндекс Дзен со ссылкой на ФНС, в России на каждые 300 человек приходится один рублевый миллионер, имеющий от 1 до 10 млн рублей, а количество долларовых миллионеров в стране в 2019 году составило 248 тыс. человек, сообщают СМИ, основываясь на данных отчета Credit Suisse. Число бедных российских семей, к которым, по опросу ВЦИОМ, относят такие «ячейки общества», где доход на человека в месяц составляет менее 15 тыс. рублей, в 2019 году превысил 21 млн человек, что подтверждают данные Росстата. По словам некоторых аналитиков, четверть населения страны находится на пороге черты бедности. Уровень этого показателя, к сожалению, остается стабильно высоким. Хотя эксперты считают, что его можно контролировать при помощи государственной политики, к числу основных мер относится ускорение темпа роста национальной экономики и введение системы выплат пособий для нуждающихся. Президент назвал сокращение бедности национальной целью, вводятся дополнительные пособия и выплаты на детей. В настоящее время финансовая поддержка оказывается для борьбы с последствиями пандемии.

В соответствии с новым законом Советы родителей учеников и Советы самих обучающихся получат право участвовать в разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, в котором образовательные организации должны будут указывать конкретный перечень событий и мероприятий воспитательной направленности в учебном году или периоде обучения.

Нововведения могут вступить в силу уже с 1 сентября 2020 года, к этому времени должны быть подготовлены образовательные программы.

Ранее по Указу Президента РФ от 29.10.2015 года № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» была создана организация с участием общественных объединений и граждан РФ, но обязанность формирования первичных отделений в школах не была закреплена законодательно. 28 мая отмечает день рождения всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение – «Юнармия», зарегистрированное в 2016 году и действующее под патронажем Министерства обороны РФ. Соучредителями движения являются: ДОСААФ России, Ветеранская общественная организация ВС РФ, ЦСКА и другие. Начальник Главного штаба движения Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко. Вступление в ряды «Юнармии» – добровольное.

Президент России, Правительство страны, Министерство обороны и другие ведомства, да и все родители хотят, чтобы дети в стране росли счастливыми, высокообразованными, знали историю, уважали старших и могли постоять за себя. Мирное небо над головой для них и всех нас завоевали во времена ВОВ, а воспитание в духе патриотизма, вера в свои силы должны помочь молодежи преодолевать возникающие трудности на жизненном пути и стать достойной сменой предшествующим поколениям.

Ирина Дронина