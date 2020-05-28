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Российская газета

Особенности модернизированных Т-72М1М раскрыли в Алжире

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Источник изображения: rg.ru

Модернизированные с российской помощью алжирские Т-72М1М по многим характеристикам сравнялись с современными зарубежными основными боевыми танками.

Алжирский блогер KAD-GHANI раскрыл некоторые особенности этих боевых машин в Twitter. Замене подверглось практически все внутреннее оборудование. Например, согласно его данным, командирская закрытая установка с пулеметом НСВТ "Утес" получила зенитный прицел ПЗУ-7. Благодаря этому военнослужащие имеют возможность поражать вражеские низколетящие цели, находясь под защитой основной брони.

Также установлен прицел командира ТКН-4С, с помощью которого можно не только обнаруживать противника, но и при необходимости вести огонь из 125-мм пушки и спаренного пулемета.

Наводчика-оператора снабдили современным многоканальным прицелом "Сосна-У", что позволяет эффективно применять в различное время суток артиллерийское и ракетное вооружение. Использовавшийся ранее ТПД -1К стал резервным.

На танк установлена новая радиостанция, имеются датчики лазерного облучения и специальная аппаратура для создания непроницаемых аэрозольных завес.

В ночное время механикам-водителям помогает новый прибор ТВН-5 с лучшими по сравнению с предшественником характеристиками.

По данным KAD-GHANI, в качестве силовой установки применен 1000-сильный двигатель В-92С2.

Судя по фотографиям, на алжирских "семьдесят вторых" также опробовалась динамическая защита "Реликт", но пока танки эксплуатируются в облегченном варианте.

За право модернизировать Т-72М1 сухопутных войск этой страны боролись несколько государств, например ЮАР и Украина, однако алжирские военные остановили свой выбор на российском предложении. И, судя по многочисленным откликам, ни разу об этом не пожалели.



Алексей Моисеев

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Страны
Алжир
Россия
Украина
ЮАР
Продукция
В-92С2
Реликт ДЗ
Т-72
Т-72Б
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