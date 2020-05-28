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Названо «обнуляющее» США российское супероружие

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Источник изображения: Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Главной целью российского подводного беспилотного плавательного аппарата «Посейдон» являются Соединенные Штаты, заявил «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По его словам, ядерное супероружие должно держать «под прицелом» береговую линию «нашего возможного противника». «Учитывая возможности аппарата, речь идет о прибрежных территориях США», — сказал комментатор.

Михайлов добавил, что «Посейдон» способен «обнулить» любую береговую оборону любого противника. «Заряд такой мощности способен нанести непоправимый ущерб восточному или западному побережью США и его населению», — отметил директор.

В мае РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года.

В феврале 2019 года Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же президент России Владимир Путин проинформировал, что носитель беспилотника спустят на воду весной.

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством Судного дня.

Официально ядерный беспилотник представили в марте 2018 года.

Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».

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Страны
Великобритания
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Статус-6
Ядерный щит
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