Битва за единство: Китай отправит авианосцы к Тайваню

Китай планирует отправить два авианосца к Тайваню

Китай планирует развернуть два авианосца у Тайваня для военных учений. Западные СМИ пишут, что главная цель действий Пекина - разжечь напряженность в отношениях с Вашингтоном. КНР предупреждает о «новой холодной войне» на фоне обвинений США в причастности республики к пандемии коронавируса COVID-19. Приведет ли отправка авианосцев к острову к новому витку противостояния - в материале «Газеты.Ru».

Китай отправляет два своих новых авианосца на военные учения возле островов Пратас. На Западе уже решили, что за этими маневрами может последовать военное вторжение НОАК на Тайвань. Об этом, в частности, пишет британская Daily Mail.

«Ляонин» (Liaoning) и «Шаньдун» (Shandong) в настоящее время находятся в полной боевой готовности в заливе Бохай в северо-западной части Желтого моря. Корабли только ожидают приказа, чтобы взять курс на острова Пратас.

Это атолловый архипелаг в Южно-Китайском море, состоящий из трех маленьких островков-рифов. Острова Пратас расположены недалеко от берегов Китая: в 300 км к юго-востоку от Гонконга, в 450 км к юго-западу от острова Тайвань и в 600 км к северо-востоку от острова Хайнань. Фактически архипелаг находится под контролем Тайваня и административно подчинен городу Гаосюн. Однако на острова претендует Китай. На спорных территориях нет постоянных жителей.

План по развертыванию авианосцев ВМФ НОАК был разработан после того, как премьер Государственного совета КНР - глава китайского правительства - Ли Кэцян выразил желание Пекина «воссоединиться» с Тайванем, а США объявили санкции в отношении 33 китайских компаний.

По одной из версий, наложение санкций связано с преследованиями мусульманского населения китайского региона Синьцзян. В последние годы там массово и зачастую безосновательно задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. Американские санкции также связывают с разработкой НОАК оружия массового поражения. Так, во всяком случае, об этом пишут европейские издания.

К тому же отношения между США и Китаем в настоящее время перманентно ухудшаются, поскольку обе страны спорят о происхождении коронавируса, который вызвал пандемию и спровоцировал принятие ряда ограничений, существенно отразившихся на экономиках различных государств.

В конце прошлой недели министр иностранных дел Китая Ван И предупредил, что американские санкции могут вызвать новую «холодную войну», поскольку отношения между двумя странами и без того обострились из-за вспышки коронавируса.

Администрация Трампа все чаще обвиняет Китай в том, что он, хотя и справился со вспышкой COVID-19, но поставил под серьезную угрозу все мировое сообщество. Пекин, в свою очередь, обвинил Вашингтон в заурядной пропаганде.

«Нам стало известно, что некоторые политические силы в США способствуют ухудшению отношений между Китаем и США и ставят наши страны на грань новой холодной войны», - сказал Ван И.

В докладе, опубликованном на прошлой неделе аналитическим центром Совета по международным отношениям США, отчетливо виден возможный военный конфликт между США и Китаем в Южно-Китайском море.

По мнению исследователей, он, вероятно, произойдет в следующие 18 месяцев, если отношения между Пекином и Вашингтоном продолжат ухудшаться в результате торговых войн и обвинений в связи с пандемией коронавируса (и ее возможной второй волны).

Тем временем Тайвань жалуется на чрезмерное усиление китайской военной активности вокруг острова с начала пандемии коронавируса. Истребители и бомбардировщики ВВС и корабли ВМФ НОАК регулярно приближаются к воздушным и морским границам Тайваня во время многочисленных учений, которые Китай называет «рутинными мероприятиями боевой и оперативной подготовки».

Новость о двух авианосцах появилась после того, как председатель Демократической прогрессивной партии (ДПП) Цай Инвэнь, выступающая против курса на сближение с КНР, была приведена к присяге после ее переизбрания на второй срок главой Тайваня. Государственный секретарь США Майк Помпео поздравил ее с этим событием, что привело в ярость Коммунистическую партию Китая.

Соединенные Штаты впервые за несколько десятилетий открыто и официально поздравили первое лицо Тайваня и даже назвали ее президентом, так что столь резкая реакция Пекина неудивительна.

Китай заявляет, что Тайвань является его наиболее чувствительной и важной территориальной проблемой и что Пекин никогда не отказывался от применения силы, чтобы взять под контроль то, что он считает китайской провинцией. И это делает Тайваньский пролив регионом потенциального вооруженного конфликта.

Выступая на открытии Всекитайского собрания народных представителей, премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян заявил, что его страна «решительно выступит против любых действий сепаратистов, стремящихся к независимости Тайваня». Пекин рассматривает самоуправляемый Тайвань как провинцию.

«Мы будем поощрять их в стремлении присоединиться к нам, и в противостоянии независимости Тайваня, и содействии воссоединению Китая, - сказал Ли. - Этими усилиями мы, несомненно, сможем создать прекрасное будущее для объединения китайской нации».

Однако на этот раз перед словом «воссоединение» не было даже упоминания слова «мирное», в отличие от прежних стандартных словосочетаний, которые китайские лидеры использовали, по меньшей мере, в течение четырех десятилетий в ходе официальных выступлений и упоминания Тайваня, отмечает Daily Mail.

Демократический Тайвань, в свою очередь, не проявляет ни малейшего интереса к тому, чтобы им управлял Китай. Тем не менее, высокопоставленный тайваньский чиновник заявил агентству Reuters, что отсутствие слова «мирный» не означает фундаментальных изменений в подходе Китая к острову.

Как ранее писала «Газета.Ru», Китай напряженно работает над повышением боевых и оперативных возможностей национальных вооруженных сил для возможного вторжения на остров Тайвань.

Согласно докладу военного ведомства США (документ опубликован год назад), Пекин проводит военные реформы и увеличивает инвестиции в многодоменный военный потенциал, предлагающий ряд вариантов военного сокрушения самоуправляющегося острова.

Тем не менее в докладе министерства обороны США поднимаются вопросы о нынешней способности Китая осуществить подобное полномасштабное вторжение. Отмечается, что, несмотря на прогресс в качестве и количестве своих надводных боевых кораблей и подводных лодок, ВМФ НОАК за последние годы приобрел лишь небольшое количество десантно-высадочных средств.

Это, по мнению авторов доклада, указывает, что в ближайшем будущем основное внимание Пекин будет уделять экспедиционным миссиям меньшего масштаба. Для полномасштабной высадки на побережье Тайваня потребуется существенно больше средних и танко-десантных кораблей.

Авторы документа полагают, что вторжение на остров Тайвань, помимо того, что оно чревато значительными политическими рисками для Пекина, «вероятно, приведет к значительному перенапряжению возможностей вооруженных сил Китая».

«С точки зрения стратегии и оперативного искусства, в этом случае НОАК необходимо будет проводить воздушно-морскую десантную операцию (ВМДО), то есть высаживать оперативно-стратегические и оперативные воздушные и морские десанты на территорию, занимаемую противником. ВМДО относится к наиболее сложным видам операций, и для ее успешного проведения объединяются усилия объединений, соединений и частей нескольких видов вооруженных сил под руководством главного командования стратегического направления», - пояснил «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По его словам, одним из главных условий осуществления ВМДО является завоевание господства в воздухе и на море в районе проведения операции. Помимо всего прочего, необходимо обеспечить переход морского десанта морем и его прикрытие от ударов с моря и с воздуха на переходе. И это тоже весьма нелегкая задача.

Как отметил собеседник «Газеты.Ru», следующие и очень сложные задачи - перелет воздушного десанта в район десантирования, бой за высадку морского десанта, десантирование воздушного десанта.

По его мнению, для успешного проведения воздушно-морской десантной операции необходимо обеспечить полуторное общее превосходство в силах и средствах над противником в полосе высадки и, как минимум, трехкратное превосходство на главном направлении и 4-5 кратное непосредственно на участках высадки и прорыва противодесантной обороны противника.

Для захвата такого острова, как Тайвань, в состав воздушного десанта необходимо включить как минимум несколько воздушно-десантных дивизий и бригад, а в состав морского десанта - не менее 5-7 общевойсковых дивизий, а также соединения и части морской пехоты.

И это только для захвата 1-2 плацдармов в полосе высадки. Затем морем предстоит перебросить несколько сотен тысяч бойцов и командиров с вооружением и техникой, а затем организовать непрерывное снабжение этой группировки соответствующими материально-техническими средствами. В общем, проведение ВМДО - сложнейшая задача.

Главный вопрос при планировании и осуществлении воздушно-морской десантной операции - насколько обеспечены соответствующие планы необходимым вооружением и военной техникой. Иными словами, хватит ли в настоящее время у Китая военно-транспортных самолетов, универсальных, больших и средних десантных кораблей, танко-десантных платформ для высадки и десантирования такого количества войск.

Кроме того, необходимо понимать, смогут ли ВВС и ВМФ Китая завоевать полное господство в воздухе и на море в районе проведения операции, поскольку без этого любая ВМДО обречена на провал. К тому же следует учесть, что расстояние от материкового Китая до острова Тайвань 150 км, а это весьма немало. К слову, во время проведения операции «Оверлорд» в июне 1944 года десантным отрядам от английского Саутгемптона до побережья Нормандии предстояло пройти примерно столько же, а от остальных пунктов погрузки - еще больше.

«Можно очень долго перечислять типы и проекты десантно-высадочных средств ВМФ Китая, их количество и возможности, боевой и численный состав вооруженных сил Тайваня, но в качестве главного вывода следует сказать сразу -

к воздушно-морской десантной операции стратегического масштаба армия, авиация и флот Китая пока еще не готовы», - считает Валерий Запаренко.

Вместе с тем отечественные эксперты отмечают, что боевые и оперативные возможности НОАК растут столь стремительно, что уже недалек тот день, когда вооруженным силам КНР станет доступна любая из форм стратегических действий и операций.

Михаил Ходаренок