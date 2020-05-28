Американские читатели о новом российском бомбардировщике: все равно на выходе получится воздушный змей

Сообщение телеканала «Фокс-ньюс» о начале работ в России по производству опытного образца стелс-бомбардировщика ПАК ДА вызвало преимущественно саркастические комментарии читателей. Они откровенно иронизируют над стремлением россиян «играть в догонялки» с США.

Новый российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА нацелен на конкуренцию с американским B-2 и сможет нести самое современное вооружение, включая ракеты, бомбы и гиперзвуковое оружие, пишет сайт телеканала "Фокс ньюс". Американский канал напоминает, что это не первый российский самолет-невидимка. В 2010 году на вооружение поступили истребители Су-57, но они так и не были запущены в массовое производство.

Читатели статьи с сарказмом комментируют эту информацию, постоянно напоминая о слабости российской экономики.

Комментарии читателей:

Beoza

Вообще-то В-2, считай, старье, - в строю он с 89 года, и тех пор мы уже разработали более современный B-21 Raider, он начнет службу в 2025 году. Так что извините, русские, но на вечеринку невидимок вы опоздали этак на пару десятилетий. B-1 и B-2 - это разработки еще 70-х годов. А идея "летающего крыла" восходит аж ко Второй мировой. Удачно вам поиграть в догонялки.

Bunzie

Зато теперь мы раздаем нелегалам денежные чеки. То-то русские утрутся.

NewRulesWeWinYouLose

Да ладно вам, все равно на выходе получится воздушный змей.

LyingCons

Не, вы полюбуйтесь на российскую экономику. Тягаться с США им попросту не по силам - денег нет. Главная угроза - это Китай!

Tbear82nd

У русских случаются озарения. Вспомните хотя бы AK-47, один из лучших автоматов за всю историю. Но денег у них нет даже на автомат со жвачкой.

Eckman

Учитывая, что цены на нефть на рекордно низком уровне, а российский бюджет зависит от нее на 90%, то пускай - деньги быстрее кончатся! Рейган обанкротил СССР, а Трамп может провернуть то же самое с путинской Россией!

AtomicFB

От прототипа к эксплуатации всего за год. Ну-ну, сплю и вижу (сарказм). Очередное русское позерство.

TheEqulizer!

Да русские только шариковые ручки могут клепать.

Ehftwhynot

Соревноваться с B-2? Крутота. Молодцы русские, умеете вы тратить деньги. США-то вот-вот заменит это старье на B-21.

EconomicsInstructor

Их самолет больше смахивает на F-16, - а они не невидимки и к тому же через пару лет их вообще заменят.

GodKillsAll

Это Трамп отправил Путину наши планы насчет бомбардировщиков - в благодарность за молчание и сделку по отелям. Скоро семейство Трампов вообще получит российское гражданство. Предатели Америки.

Just4CommonSense

Слушайте, либералы, что вы там такое курите?

AndrewOGJackson

Это не та гиперзвуковая ракета, которая в том году убила пятерых с утечкой радиации? Русская армия смахивает на ребенка-диабетика с мешком конфет на Хэллоуин. Единственный, кому они навредят, это себе самим.

GoNavyLeftistsSuck

Все равно все будет сперто с Запада, только вполовину хуже.

AdrenalineSurge

Су-57 - грязный невидимка. Между панелями есть зазор, поэтому самолет все равно будет видно. По качеству производства русским далеко до F-22 / F-35.

DemonExorcism4Free

А деньги откуда? Полагаю, скоро захватят очередную страну типа Грузии и Украины.

MockingRockingandDucking

Уж не знаю насчет характеристик, но Су-57 - птица красивая.

А тут многим пора завязывать с яблочным пирогом, а то от избытка патриотизма будет диабет.