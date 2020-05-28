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ЦАМТО

Новая техника для обеспечения полетов поступила на российскую военную базу в Киргизии

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Штурмовик Су-25СМ3
Штурмовик Су-25СМ3.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

ЦАМТО, 27 мая. Аэродромный комплект современной техники наземного обеспечения полетов пополнил автопарк объединенной российской военной базы в Киргизской Республике.

Специальная техника была доставлена с аэродрома в Свердловской области самолетом военно-транспортной авиации Ил-76.

Шесть комплектов аэродромных передвижных агрегатов АПА, авторезервуаров кислорода, азота, и сжатого воздуха на базе автомобиля "Урал", пришедшие на замену менее современного оборудования, предназначены для всестороннего обслуживания систем летательных аппаратов – штурмовиков Су-25СМ и вертолетов Ми-8МТВ, состоящих на вооружении российской военной базы. Военнослужащие-водители прошли дистанционное обучение на данный тип техники и после сдачи экзаменов и зачетов получили допуск к работе.

Объединенная военная российская база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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Страны
Киргизия
Россия
Продукция
Ил-76
Ми-8
Ми-8МТ
Су-25
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ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
ОДКБ
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