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В ходе форума “Армия” состоится видеопрезентация новинок ОПК

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Источник изображения: https://mil.consulting/

В первый день работы форума «Армия-2020», 24 августа, в 15:00 мск стартует двухчасовой эфир проекта "АрмияОнлайн", в рамках которого десятки предприятий оборонно-промышленного комплекса презентуют в сети свои разработки, чтобы их смогли увидеть как участники выставки, так и военные специалисты в регионах России.


За подготовку презентации отвечает приоритетный инфопартнер форума "Армия" – информационная группа Mil.Press. Потенциальная аудитория прямого эфира "АрмияОнлайн" оценивается в 600 тысяч военных специалистов.


Каждая компания, участвующая в проекте "АрмияОнлайн", представит свою новую и перспективную продукцию в формате видеосюжета с выступлением первого лица (в режиме прямого эфира или записанным заранее съемочной группой Mil.Press TV на территории предприятия).


"Самым эффективным инструментом коммуникации с заказчиками на рынке ОПК до сих пор остаются личные встречи, которые зачастую проводит непосредственно генеральный директор предприятия. Но сколько переговоров успевает провести за несколько дней форума? В это время топ-менеджеры компаний буквально нарасхват, а платформа "АрмияОнлайн" – это инструмент, дополняющий эффект форума и обеспечивающий коммуникацию с заказчиками от Калининграда до Владивостока, – пояснил главный редактор информационной группы Mil.Press Сергей Сочеванов. – Одновременно он сохраняет главные черты классических переговоров в ОПК: информация о компетенциях предприятия и новой продукции доносится до целевой аудитории на отраслевом языке, ориентированном на специалистов".


Проект "АрмияОнлайн" не ограничится прямым эфиром. За неделю до старта форума "Армия–2020" в профильных военных СМИ будут опубликованы анонсы предстоящих презентаций предприятий, а через неделю после завершения выставки в эфир выйдет итоговый фильм "АрмияОнлайн 2020", в который войдут сюжеты из онлайн-трансляции. Аналогичный фильм, посвященный новинкам форума "Армия–2019", посмотрели более 80 тысяч военспецов.


Более подробные условия проведения онлайн-мероприятия доступны на официальном сайте "АрмияОнлайн".


Информационная группа Mil.Press


Информационная группа Mil.Press с 1998 года выпускает ежедневные федеральные военные и военно-промышленные СМИ, следующие принципам "проверка каждого факта по трем независимым источникам" и "армия – вне политики".


Mil.Press – старейшие негосударственные, лидирующие военные неполитические СМИ: по размеру аудитории (Mil.Press/Посещаемость); по цитируемости федеральными и международными изданиями (Mil.Press/ЦитирующиеСМИ); по масштабности освещения военных выставок (Mil.Press/ГлавныеСМИВоенныхВыставок).


Издания Mil.Press вошли в тройку лидеров по числу эксклюзивных материалов на форуме "Армия" в 2016, 2017 и 2018 годах.


Mil.Press – единственное из 420 СМИ со статусом "Приоритетный Инфопартнер форума "Армия".

Права на данный материал принадлежат Mil.Consulting
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
F-18
Проекты
АРМИ-20XX
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