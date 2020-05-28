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Российская газета

Дорогостоящий "трактор": на Украине нашли применение танкам Т-84

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Провал украинских танков Т-84 на соревнованиях НАТО Strong Europe Tank Challenge в 2018 году мало кого удивил. Дело в том, что посланные на это международное мероприятие боевые машины, хоть и были приняты на вооружение еще 20 лет назад, до сих пор не доведены до ума.

Оказалось, что из-за проблем с орудиями, системами заряжания и другими расположенными в башне механизмами эти танки практически лишены возможности стрелять. На обнародованных тогда видеокадрах можно было увидеть ходящий ходуном ствол пушки, и как снаряды пролетают мимо мишени, если удавалось сделать выстрел.

Потому-то задействованные в мероприятии военнослужащие прозвали "восемьдесят четвертые" тракторами. Ездить могут, а вот воевать - нет.

Прошло почти два года, и вот снова ролик с участием танка аналогичной модели. Теперь украинские курсанты как раз и используют его в качестве "трактора" - для отработки навыков буксировки поврежденной техники. По всей видимости, выявленные ранее проблемы с вооружением так и не были устранены, а тут хотя бы какая-то польза. Тем более известно, что украинская армия испытывает проблемы с поступлением современных бронированных тягачей.

Низкое качество украинской бронетехники привело к тому, что Ирак практически отказался от эксплуатации БТР-4, Таиланд предпочел "Оплотам" и БТР-3 китайские VT-4 и американские бронетранспортеры Stryker. Недавно Пакистан закупил в КНР крупную партию основных боевых танков вместо харьковских машин.

Единственной страной, которая продолжает интересоваться некоторыми изделиями с Украины, остается США. Там Т-84 служат своеобразными "подопытными кроликами" на испытательных полигонах, где тестируется новое оружие.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Китай
Пакистан
США
Таиланд
Украина
Продукция
Stryker
БТР-3
БТР-4
Т-84 Оплот
Проекты
NATO
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