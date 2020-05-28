Песков рассказал о сроках проведения совещаний по обороне

Проведение совещаний по оборонной тематике, которые ранее проходили в мае в Сочи, планируются на лето, заявил на брифинге с журналистами в среду, 27 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что эта тема поднималась во время разговора российского лидера Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Они планируются этим летом. Сроки будут уточняться. С учетом того, что совещания подразумевают участие большого количества представителей оборонного ведомства и правительства, будет приниматься во внимание эпидемиологическая ситуация», — отметил Песков.

Накануне Путин и Шойгу в ходе видео-конференц-связи обсудили эпидемиологическую обстановку в рядах российской армии, о сроках завершения клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывают с участием военных, а также работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в условиях действующих ограничений.

Кроме того, Путин приказал начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парад должен состояться 24 июня.

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