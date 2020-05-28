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Известия.ru

Рекс Уолхайм рассказал о традициях американских астронавтов

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Источник изображения: Фото: Global Look Press via ZUMA Press/m63

Американские астронавты перед поездкой на площадку, откуда отправляется ракета, играют в покер. Об этом 27 мая в интервью «РИА Новости» рассказал астронавт из США Рекс Уолхайм.

«По традиции мы играем, пока командир не проиграет. Мы делаем это потому, что хотим, чтобы командир оставил тут всю свою неудачу перед тем, как мы отправимся на стартовую площадку», — сказал он.

Уолхайм отметил, что в целом у американских астронавтов меньше традиций, чем у русских.

Ранее в августе 2019 года стало известно, что может прерваться одна из давних традиций космонавтов: помочиться на колесо автобуса перед стартом. Связано это с тем, что новые российские скафандры «Сокол-М» для экипажа перспективного космического корабля «Федерация» не предусматривают наличие ширинки.

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Страны
Россия
США
Проекты
Федерация КК
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