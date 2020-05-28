Войти
Военно-промышленный курьер

В армии Латвии тестируют беспилотную тележку для перевозки американских консервов

254
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Латвийское предприятие SRC Brasa проводит испытания прототипа мобильной платформы поддержки Natrix lat-100, сообщает Delfi.lv.

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии планируют опробовать эту новинку в ходе предстоящих учений уже нынешним летом.

Как сообщил директор военной программы SRC Brasa Агрис Ермацанс, первые результаты тестов были «очень убедительными — они свидетельствовали о мощи и стабильности» платформы. Мини-вездеход перевозил до 200 кг груза, развивая при необходимости скорость до 15 км/ч.

Предназначенная для армии модель обеспечена системой управления, которая позволяет вездеходу маневрировать в условиях пересеченной местности. Им можно управлять удаленно, с пульта, но в дальнейшем установку планируется роботизировать, чтобы она могла передвигаться и совершенно автономно.

Также к плюсам Natrix lat-100 относится компактность аппарата — даже в полной комплектации беспилотный вездеход объемом не превышает трети кубометра. При этом платформа позволяет перевозить сумки, канистры и коробки, а в случае необходимости — и раненых.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
США
Проекты
Военные учения
Робот
Похожие новости
03.02.2020
Европа под «военным каблуком» Америки
19.11.2019
Учения «Defender Europe 2020»: список американских войск, которые готовятся к войне в Европе
29.10.2018
"Самарканд" превратит армии НАТО в войско дикарей
09.11.2016
Эстонских военных роботов апробировали на учениях НАТО
01.03.2016
«Мы стоим на пороге очередной «Цусимы»…
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.05 06:06
  • 47
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 28.05 03:33
  • 21
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 28.05 00:30
  • 15
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 28.05 00:16
  • 3
Эксперт оценил данные о начале строительства первого ПАК ДА
  • 27.05 21:34
  • 3
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 27.05 21:28
  • 1
The Washington Post (США): баланс сил в Ливии меняется, а судьбу страны контролируют Турция и Россия
  • 27.05 21:01
  • 18
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 27.05 20:48
  • 4
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 27.05 20:05
  • 63
СНВ похоже все
  • 27.05 19:09
  • 2
Супердротики против торпеды
  • 27.05 18:47
  • 6
«Посейдон» до цели не дойдет
  • 27.05 18:46
  • 1
Боевая служба как привилегия
  • 27.05 18:35
  • 2
«Засекреченное изделие J6» на Балтийском заводе
  • 27.05 18:19
  • 2
Закрытое небо IV мировой
  • 27.05 18:15
  • 3
Пилот рассказал о преимуществах строящегося в России ПАК ДА