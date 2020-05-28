"Решение в силе": Грузия отвергла предложение России по ДОН

Грузия не намерена возвращаться к Договору по открытому небу

Грузия не вернется к участию в Договоре по открытому небу после призывов России, заявили в грузинском МИД. Республика вышла из этого соглашения еще в 2012 году. Это было связано с позицией Москвы, которую она заняла по отношению к Абхазии и Южной Осетии после событий 2008 года. Впрочем, сейчас главная проблема этого договора в том, что его собирается покинуть Вашингтон.

Грузия отказывается возвращаться к участию в Договоре по открытому небу (ДОН), несмотря на призывы с российской стороны, заявили в МИД республики.

"Грузинская сторона не принимает полетов России и сама не участвует в наблюдательных полетах на территории РФ. Грузия в течение всех этих лет вела последовательную политику. Решение 2012 года остается в силе", - подчеркнули в заявлении.

Российский МИД накануне распространил информацию, что Москва готова позволить проводить мониторинговые полеты в 10-километровой зоне у границ Абхазии и Южной Осетии в рамках ДОНа.

РФ может пойти на это, если Грузия вернется к исполнению договора, пояснили в ведомстве.

Но власти республики посчитали такой подход неприемлемым, так как они не признают независимость Абхазии и Южной Осетии. "Вчерашнее заявление МИД России разрешить проведение наблюдательных полетов в 10-километровых зонах не новость. Россия открыто заявляла, что легитимация незаконного признания Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии. - «Газета.Ru») в рамках соглашения вновь остается задачей ее политической повестки дня", - подчеркнули в грузинском МИД.

Грузия в 2012 году в одностороннем порядке приостановила сотрудничество с Россией по Договору об открытом небе. Глава МИД республики Давид Залкалиани ранее уточнял, что причиной принятия такого решения было признание Россией в 2008 году независимости Абхазии и Южной Осетии. К тому же Москва запретила осуществлять полеты в рамках ДОН в 10-километровой зоне возле этих территорий. Как отмечал Залкалиани, Россия объяснила это тем, что Абхазия и Южная Осетия не являются участниками договора.

На данный момент этот договор находится в непростом положении, поскольку Вашингтон на прошлой неделе объявил о намерении покинуть соглашение. В письменном заявлении госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео сообщил, что решение о выходе американской стороны из ДОН вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины такого решения Вашингтон назвал якобы нарушения договора со стороны России.

Как утверждает советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, Россия не использовала ДОН «должным образом».

«Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент: «Кэмп Дэвид» или Бедминстер. Так что они использовали договор не должным образом», - заявил он в эфире Fox News.

При этом Москва эти утверждения категорически отвергает. Более того, российская сторона выдвигает встречные обвинения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что у России есть свои претензии к США по этому договору, которые ранее уже приводились. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского внешнеполитического ведомства Владимир Ермаков назвал абсолютно необоснованными попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России.

Решение США выйти из договора вызвало беспокойство в Германии. Глава МИД страны Хайко Маас заявил, что ФРГ вместе с партнерами попытается убедить руководство Соединенных Штатов обдумать этот шаг. По его словам, Берлин видит, что «в последние годы, действительно, были трудности в реализации договора с российской стороны». «Мы призываем Россию вернуться к полному выполнению договора», - подчеркнул он.

В ноябре прошлого года заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил газете «Известия», что

Москва не будет выходить из ДОН, если это сделает американская сторона.

«Мы считаем договор важным элементом, который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы. Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально», - отметил он.

Многосторонний международный Договор по открытому небу был заключен 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами-членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соглашение выступает инструментом укрепления доверия между странами за счет совершенствования механизмов отслеживания военной деятельности и соблюдения действующих договоров в области контроля над вооружениями. Режим открытого неба позволяет участникам облетать территории друг друга. Россия ратифицировала этот документ 26 мая 2001 года.

Лидия Мисник