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Российская газета

В войсках возобновили тренировки к Параду Победы

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Источник изображения: Евгений Одиноков/ РИА Новости

До объявленного президентом России Владимиром Путиным Парада Победы, который состоится 24 июня, осталось меньше месяца. И это время военные не намерены тратить впустую. В войсках уже началась подготовка к грандиозному праздничному смотру.

По большому счету, стартовать с нуля военным не пришлось. Тренировки к параду велись чуть ли не с начала года. Тот факт, что торжественный марш пришлось отложить из-за пандемии коронавируса, на строевую выправку пеших колонн и мастерство водителей парадной техники серьезно не повлиял. Можно не сомневаться: немного позанимавшись накануне праздника, 24 июня они покажут мощь и слаженность Российской армии во всей красе.

В первую очередь, это касается тех, кому доверено пройти и проехать в парадном строю по Красной площади. Об изменениях в численном составе праздничного марша в Минобороны РФ ничего не сообщали. Поэтому речь может идти о 15 тысячах солдат, курсантов и офицеров, а также о почти четырех сотнях единиц техники, в том числе, батальоне лучших танков Второй мировой Т-34 и самоходках Су-100 времен Великой Отечественной. Напомним, что именно такие машины 75 лет назад прошли по главной площади страны на Параде Победы.

Сейчас эту раритетную "броню", хранящуюся в парках подмосковных воинских частей, выгоняют из ангаров для мойки, покраски и техобслуживания. Точно такие же процедуры проводят и с современной боевой техникой. Скажем, в гарнизоне Алабино гвардейской танковой армии Западного военного округа готовят к параду танки Т-90М "Прорыв", только-только поступающие на вооружение Сухопутных войск артиллерийские комплексы 2С35 "Коалиция-СВ" и боевые машины поддержки танков "Терминатор".

Между прочим, именно в Алабино в последние годы проводят сводные тренировки пеших и механизированных парадных колонн. Для этого в гарнизоне специально построили площадку, по конфигурации и размерам аналогичную Красной площади. Будут такие тренировки и накануне торжественного марша 24 июня.

В этот день военный парад организуют не только в Москве, но и во многих городах России. К примеру, в Южном военном округе он состоится в Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. Еще в нескольких городах военные организуют торжественные шествия войск. Планируется, что в торжествах в ЮВО в общей сложности будут участвовать свыше 43 тысяч военнослужащих, более 800 единиц сухопутной техники, а также 120 самолетов и вертолетов.


Юрий Гаврилов

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